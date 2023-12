Kam je šla donacija Planet TV in Slovenske karitas? #video

Leto 2023 so zaznamovale najhujše poplave v zgodovini države. Obilno deževje je v večjem delu Slovenije povzročilo katastrofalne razmere, ogrožena so bila tudi življenja. Zato smo se v zadnjih letošnjih oddajah Jutra na Planetu spomnili tudi nanje.

V oddajah smo spremljali stanje in žrtve poplav, seveda smo po svojih močeh želeli prispevati tudi s septembrsko dobrodelno akcijo. Na Planet TV smo pripravili večer dobrodelnosti z dobrodelnim Milijonarjem in zbiranjem denarnih sredstev. Na vročem milijonarjevem stolu so sredstva za prizadete v poplavah zbirali Saška Lendero, Marko Miladinović in Tina Gaber. Zdaj smo obiskali posameznike, ki so donacijo tudi prejeli.

Foto: Planet TV

Med večerom dobrodelnosti so zaposleni Planet TV v posebnem klicnem centru sprejemali telefonske donacije. Žrtve poplav so s pomočjo podpore Slovenske karitas, nekoliko lažje prenašale stisko, ki so jo doživljale ob izgubi doma. Pomoč je potrebna dlje časa, ne samo danes in jutri.

En najpomembnejših ljudi v državi ta čas je bil tisti, ki je stal v prvi vrsti na vseh frontah. Ves čas je opozarjal na nevarnosti in usmerjal reševanja. Zato je bil z nami poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, več v spodnjem videu.

