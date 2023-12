V četrtek se začenja 28-urni dobrodelni Zahvalaton

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki ga na Planetu lahko gledate od ponedeljka do sobote ob 8. uri zjutraj, smo pri kolegih z Radia 1 preverili, kako potekajo priprave na tradicionalni 28-urni dobrodelni dogodek, ki so ga letos poimenovali Zahvalaton.

Že ta četrtek se bo Denis Avdić s svojimi voditeljskimi kolegi z Radia 1 ponovno podal na 28 ur dolgo dobrodelno pot. Zahvalaton, kot so ga letos poimenovali, bo služil kot poklon in zahvala vsem tistim, ki so ponudili nesebično pomoč v najtežjih časih letošnjega leta.

Dogodek se začenja v četrtek ob petih zjutraj na Mestnem trgu v Ljubljani, zaključuje pa se naslednje jutro, v petek ob deveti uri zjutraj. V tem času se bo v dobrodelnem studiu zvrstilo nemalo vrhunskih gostov, ki bodo poskrbeli za smeh, zabavo in dobro glasbo, slišali pa bomo tudi nekaj čustvenih zgodb ljudi, ki so že prejeli dobrodelno pomoč.

V četrtek ob 19. uri se dogajanje seli na Kongresni trg, kjer bo koncert s slovenskimi glasbeniki. Dobrodelna ekipa pripravlja tudi presenečenje, ki bo razkrito šele na dan dogodka.

Svoj prispevek k dobrodelni akciji lahko dodate tudi vi. S SMS-sporočilom POMAGAM5 ali POMAGAM10 na 1919 lahko darujete 5 ali 10 evrov.

