Ne boste verjeli, s čim je omrežila svojega moža #video

Nocoj bo na svojem domu sotekmovalce gostila 41-letna Polona, ki je rojena Korošica. Polona se že kar dolgo ukvarja z drožmi in med drugim je izdala knjigo receptov D(r)oživete sladkarije. Tudi zato bodo jedi z drožmi ob tokratni priložnosti našle pot na pogrnjeno mizo, za katero spet ne bo manjkalo zanimivih pogovorov.

Tokratna gostiteljica bo med drugim razkrila, kaj je bila prva jed, ki jo je postregla takratnemu izbrancu in zdaj možu. Vsi za mizo so ugibali, da je bila to gotovo kakšna posebna specialiteta. "Saj ne vem, ali bi povedala na televiziji," se je sprva zasmejala Polona, nato pa izstrelila: "Pašteta. Sem rekla, če bo prenesel pašteto, je pravi." Korošica je dodala, da je bila to povsem običajna pašteta iz trgovine.

Nato so še preostali člani omizja razkrili, s čim so poskušali očarati svoje partnerje. Zanimiva je bila predvsem zgodba Mojce, ki je povedala, da je po pojedini, ki jo je pripravila možu, na zaročni prstan čakala samo še tri tedne. Več v zgornjem videu in nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu seli v Belo krajino. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri.

