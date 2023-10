Poglejte, kje se bo Večerja za 5: Na deželi potepala ta teden

Mojca

51-letna Mojca Kramarič zase pravi, da je iz preprostega podeželskega dekleta zrasla v podjetno, inovativno in samozavestno žensko. Skupaj so ustvarili družinsko podjetje, ki se ukvarja s steklarstvom, imajo pa tudi pekarno. Mojca zelo rada kuha in peče, njeni hobiji so rože, vrtiček in zelišča. Največji hobi imata skupaj z možem, in sicer motor trike. Mojca pravi, da si kljub zaposlenosti vzame čas zase, saj je po njenih besedah v teh letih to njuno potrebno. Je ponosna mama dveh otrok. Družina ji veliko pomeni.

Polona

41-letna Polona Klančnik je rojena Korošica, danes pa z možem in dvema otokoma živi v Selu pri Otovcu. Ima več hobijev: od oblikovanja oblek, branja in preučevanja čtiva o črevesju do enega njenih ljubših, in sicer oblikovanja gline. Z glino dela zato, da je miza še lepša. Glina tako kot droži vsebuje štiri elemente: vodo, ogenj, zrak in zemljo. Polona se že kar dolgo ukvarja z drožmi. O tem je skupaj s poslovno partnerko izdala tudi knjigo receptov D(r)oživete sladkarije. Sčasoma je ukvarjanje z drožmi pri njej preraslo v poklic. Danes o peki z drožmi poučuje peke, restavracije in gospodinje. Polona pravi, da čuti poslanstvo v predajanju znanja.

Sonja

Sonja Škof ima 60 let in prihaja iz Semiča. Je gospodinja, žena, mati treh otrok in babica dveh vnukov. Pravi, da jo je v Belo krajino pripeljala ljubezen na prvi pogled. Bila je predsednica društva kmečkih žena. Ustvarila in preuredila je svoje recepte za peko drobnega peciva, rezancev in mlincev. Danes vse to dela tudi za prodajo. Če bi ji čas dopuščal, bi potovala, se ukvarjala z ročnimi deli, prebrala kakšno dobro knjigo in si vzela čas zase nekje na samem. Doma zbirajo staro orodje, naprave. Staro domačijo, rojstno hišo moža, so obnovili v muzej.

Marko

Marko Irman je star 30 let in prihaja iz Črnomlja, zadnja štiri leta pa živi v Semiču. Tam je kupil počitniško hišo, ki jo zdaj prenavlja in spreminja v dom za svojo družino. Hčer si želi vzgojiti v močno osebo, polno samozavesti, ki se bo znala ceniti. Ker je dislektik, je bilo branje vedno njegova šibka točka. Danes hčerki z veseljem prebira otroške knjige. Njegov največji hobi je bil v preteklosti motokros. Prvi motor si je kupil pri skoraj dvajsetih letih in se potem naslednjih sedem let intenzivno ukvarjal s tem. Po več poškodbah in po tem, ko je postal oče, je motokros zamenjal s hojo v hribe, rolanjem, kolesarjenjem in tekom.

Nika

Nika Lovrin iz Črnomlja je 65-letna upokojenka. Je mama dveh sinov ter babica treh vnukov in ene vnukinje. Zase pravi, da v življenju potrebuje veliko izzivov in je rada v družbi. Večina njenih hobijev je povezanih s hrano in pijačo. Je sommelierka 2. stopnje, s tem se ukvarja ljubiteljsko. Ker je velika ljubiteljica umetnosti, so stene njenega stanovanja polne slik. V preteklosti sta z bivšim možem z avtodomom prepotovala velik del Evrope.

