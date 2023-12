Nevesta iz šova razložila, kaj se je zgodilo med njo in Justinom Bieberjem

Sedemindvajsetletna manekenka, takrat stara 19 let, je v času, ko sta se srečala s kanadskim pop zvezdnikom Justinom Bieberjem, delala kot hostesa v Londonu.

Foto: Red Arrow Studios

Medtem ko je bila nekaj časa udeleženka šova Poroka na prvi pogled: Avstralija sprva razmeroma zadržana glede srečanja, je kasneje le povedala več podrobnosti o njunem srečanju, ko naj bi se pevec spogledoval z njo.

Justin Bieber Foto: Reuters

"To je bilo v mojih divjih časih," je Evelyn pojasnila za eno od oddaj na spletu. "V klubih sem bila skoraj vsak večer in mislim, da sem bila stara 19 let, ko sva se spoznala z Bieberjem. Bilo je v Londonu in do mene je poslal svojega varnostnika, ki me je vprašal, ali se želim Bieberju pridružiti na zabavi v snemalnem studiu. In rekla sem, da ja."

Čez čas se je nato znašla v avtomobilu skupaj z glasbenim zvezdnikom. "Šele takrat sem se zavedela, da sem v družbi največje pop zvezde na svetu," je povedala Evelyn, ki je poudarila, da Bieber v tistem času ni deloval preveč srečen in da je imel v zasebnem življenju kar nekaj težav.

Evelyn se je nato spomnila, da je okoli 3. ure zjutraj prispela v prestižni londonski hotel, kjer je bival Justin. "Bil je pravi džentelmen, pomagal mi je iz avta, me prijel za roko in me pospremil po stopnicah. In potem sva prišla na zabavo po zabavi in ​​tam je bilo še kakšnih dvanajst ali trinajst drugih ljudi," se je spominjala.

Ko so novinarji Evelyn vprašali o morebitnih žgečkljivih podrobnostih, se je le nasmihala. "Ne morem govoriti o tem, kar se je zgodilo med nama, vendar lahko rečem. da je bil zabaven večer," je povedala in nato razložila, da je podpisala dogovor o molčečnosti ter da je morala svoj telefon odložiti v posebno škatlo, preden se je lahko šla tisti večer zabavat z zvezdnikom.

Evelyn v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija

Simpatični Evelyn so strokovnjaki v ljubezenskem eksperimentu za partnerja namenili Ruperta. Kljub neobetajočem začetku je par uspel najti nekaj stičnih točk in po prvi ceremoniji zaobljub sta se odločila ostati v eksperimentu.

Foto: Red Arrow Studios

