Tekma legend ob 70-letnici Franza Klammerja na Planet 2

Več kot 30 smučarskih legend se je v avstrijskem smučarskem letovišču Bad Kleinkirchheim zbralo na dogodku Legende: spet na stezah, kjer je potekalo praznovanje 70. rojstnega dne enega najboljših smukačev vseh časov Franza Klammerja.

Franz Klammer in Ingemar Stenmark Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zbralo se je več kot 30 velikih imen iz smučarskega sveta, med drugim Ivica Kostelić, Michaela Dorfmeister, Stephan Eberharter, Renate Götschl, Christian Mayer, Patrick Ortlieb, Fritz Strobl in tudi slovenski smučarski as Jure Košir.

Foto: Reuters

Franz Klammer je pred nekaj dnevi dopolnil 70 let in praznovanje je potekalo v koroškem smučarskem centru, kjer je prvič smučal kot osemletnik in ki je samo 25 kilometrov oddaljeno od njegovega rojstnega kraja. Franz Klammer je eden najuspešnejših smučarjev vseh časov. V svetovnem pokalu je v smuku dosegel kar 25 zmag in osvojil pet naslovov v skupni smukaški razvrstitvi. Trikrat je bil tudi avstrijski športnik leta.

Veleslalom malo drugače

Tekma ob 70. rojstnem dnevu Franza Klammerja je bila nekoliko drugačna od tistih, ki smo jih vajeni iz svetovnega pokala. Zmagovalec namreč ni postal najhitrejši smučar, ampak tisti, ki je dosegel čas, ki je bil najbližji času prvega smučarja, ki se je pognal iz startnih vrat. In ta prvi smučar je bil seveda Franz Klammer.

Posnetek posebne tekme ob 70. rojstnem dnevu smukaške legende Franza Klammerja Legende: spet na stezah si boste na Planet 2 lahko ogledali v nedeljo, 17. decembra, ob 8.30. V petek in soboto pa boste lahko na Planet 2 spremljali tudi tekmi evropskega pokala v slalomu za ženske, na katerih bosta nastopili tudi Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.