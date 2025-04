Nekdanji hrvaški smučar Ivica Kostelić je sredi tedna zanikal informacije, da ga je v Avstriji zasul snežni plaz, in medijem sporočil, naj ne vznemirjajo njega in njegove družine. A po njegovi objavi na družbenem omrežju iz Obertauerna prihajajo informacije avstrijskih medijev, ki 45-letnika postavljajo na laž.

Salzburger Nachrichtnen je v četrtek poročal, da jim je več neodvisnih prič potrdilo, da je bil Hrvat, ki se je znašel pod snegom, vendarle 45-letni Kostelić. Danes so se s podobnimi informacijami odzvali pri Kronen Zeitungu, pri katerem dvomijo, da je nekdanji zmagovalec svetovnega pokala govoril resnico.

Kostelić pravi, da ga ni zasul plaz, da pa je bil med očividci:

Premalo hvaležnosti?

Pri avstrijskem mediju so zapisali, da številni znaki v njihovi preiskavi kažejo na to, da je snežni plaz res zasul Kostelića. Pri tem izpostavljajo fotografije, ki jih je Kostelić na družbenem omrežju objavil pred snežnim plazom, na katerih je označil 30-letnega Avstrijca Benjaminja Pichlerja. A bolj kot te so zgovorne izjave nekaterih gorskih reševalcev, da naj Kostelić ne bi pokazal dovolj hvaležnosti.

"Na kraju dogajanja je bila številčna enota gorske reševalne službe. V četrtek so nam znova potrdili, da je 45-letnega Hrvata zasul snežni plaz. Imena 'Ivica Kostelić' sicer nihče ne omenja, vsaj uradno ne. Za zaprtimi vrati pa nekateri gorski reševalci izražajo nerazumevanje. Zgodba nekdanjega svetovnega prvaka marsikoga vznemirja. Nekateri čutijo premalo hvaležnosti do pogumnih reševalcev," so zapisali pri Kronen Zeitungu.

Foto: AP / Guliverimage

Zvečer bi moral priti na dobrodelno večerjo, Pichler se še ni oglasil

Pri tem so še dodali, da Kostelića zvečer pričakujejo v Obertauernu na dobrodelni večerji avstrijskega društva za boj pri raku. Sprašujejo se, ali bo res prišel, predvsem pa, ali bo komentiral dogodke. Obrnili so se tudi na Pichlerja, a odgovorov na vprašanja še niso dobili.