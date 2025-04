Kaj se dogaja z vremenom? To nas bo doletelo že konec tedna.

Tudi torek bo še vetroven, na Primorskem in deloma na Notranjskem bo pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od deset do 16 stopinj Celzija.

Ponoči se bo v večjem delu Slovenije delno razjasnilo, sredine jutranje temperature se bodo gibale od minus dve do tri, v mraziščih na Notranjskem do minus pet stopinj Celzija. Po deloma jasnem jutru bo sreda zmerno, občasno pretežno oblačna. Več jasnine bo ob morju. Čez dan bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija.

Konec tedna bo precej toplo

V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, gostejša oblačnost bo v vzhodni Sloveniji. V notranjosti bo prehodno zapihal severni do severovzhodni veter.

V petek bo večinoma sončno, zapihal bo jugozahodnik. Zjutraj bo še hladno, čez dan pa se bo precej segrelo.

Za ljubitelje gora še velja previdnost

Nevarnost proženja snežnih plazov je povečini trenutno majhna, so še opozorili pri Arsu. "Ob ohladitvi je sneg pomrznil in se večinoma stabiliziral. Le v senčnih legah lahko naletite na kakšno kložo, ki bi se pod veliko obremenitvijo lahko splazila na dovolj strmem pobočju. Ponekod je nevarnost zdrsa, še zlasti na osončenih in vetru izpostavljenih legah," sporočajo obiskovalcem gora.

Snežna odeja je večinoma trda ali skorjasta, tudi v senčnih legah. Novih klož ni, tudi padavin je bilo premalo, da bi vplivale na snežne in plazovne razmere. Pred ohladitvijo so se s strmejših prisojnih pobočij prožili plazovi mokrega snega, plazovina je zdaj pomrznjena. Foto: Bojan Puhek

Od srede dalje vse večji vpliv sonca

V sredo bo v gorah še nekoliko topleje, ledišče bo okoli 1.900 metrov nad morjem. Zmerno do pretežno oblačno bo, vrhovi bodo občasno v oblakih. Pihal bo šibak veter zahodnih smeri.

Od srede dalje bo vpliv sonca in naraščajočih temperatur vse večji. Sneg se bo čez dan na osončenih legah ojužil in ponoči pomrznil. Od poznega dopoldneva do večera bo zato na prisojnih pobočjih snežna odeja manj stabilna, lahko se bo splazila tudi kakšna opast. V senci večjih sprememb ne bo.

V drugi polovici tedna bodo tako v gorah spet značilne spomladanske razmere, so še navedli pri agenciji za okolje. Foto: Ana Kovač