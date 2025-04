Del Slovenije pobelil sneg, zaradi burje zaprta avtocesta

Tako je zjutraj snežilo na Štajerskem:

Danes bo sprva oblačno, dopoldne pa se bo postopno razjasnilo. Popoldne bo pretežno jasno. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Zaradi burje je med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani zaprta primorska avtocesta. Obvoz je med priključkoma po regionalni cesti.



Na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos in na regionalnih cestah Razdrto - Podnanos - Manče - Vipava - Ajdovščina ter Selo - Ajševica - Vogrsko velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

V noči na ponedeljek nevarnost pozebe

Ponoči bo precej jasno, veter se bo večinoma polegel. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do –1, v mraziščih do –6 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju malo nad ničlo. V zatišnih legah bo nevarnost pozebe.

Jutri bo povečini sončno, predvsem na vzhodu pa bo občasno nekaj več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija.