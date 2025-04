Kaj je res in kaj ni? Priče trdijo, da je plaz odnesel Kostelića, Hrvat to zanika.

Po poročanju avstrijskega časnika Salzburger Nachrichtnen sta snežni plaz na nadmorski višini 2.150 metrov na območju Gamsspitzla v Obertauernu v Avstriji sprožila dva smučarja. Po podatkih policije je šlo za 30-letnika iz Salzburga in 45-letnega Hrvata, kar ustreza starosti nekdanjega vrhunskega smučarja Ivice Kostelića, ki na tem območju počitnikuje z družino.

Foto: zajem zaslona

Operativni vodja reševalne akcije Michael Koch je za omenjeni časnik osvetlil ozadje reševalne akcije. Pojasnil je, da je avstrijski smučar pomagal izkopati 45-letnega Hrvata, ki ga je zasulo več kot meter globoko. Moška sta se po reševalni akciji samostojno spustila v dolino.

V obsežni reševalni akciji je sodelovalo 40 gorskih reševalcev s tremi vodniki psov, gorski policisti, dve helikopterski ekipi, žičničarji, dva zdravnika iz Obertauerna in reševalci Rdečega križa.

Kostelić: Sem na počitnicah z družino

Ivica Kostelič je včeraj v objavi na družbenih omrežjih zanikal, da bi se znašel pod snežnim plazom, in zatrdil, da je bil sam le priča dogodku in da je to edini razlog, da se je njegovo ime znašlo v preiskavi. Zapisal je še, da je z družino na počitnicah na tem območju, in prosil za zasebnost.

Drugačno zgodbo danes prinaša avstrijski časnik, ki trdi, da jim je več ljudi potrdilo, da je bil Hrvat, ki ga je včeraj odnesel snežni plaz, vendarle Kostelić.

Če to drži, to ni bila prva reševalna akcija za Kostelića. Hrvat je bil v smrtni nevarnosti že 11. marca, ko ga je v kajaku iz razburkanega morja v Črni gori s pomočjo helikopterja rešila tamkajšnja vojska.

