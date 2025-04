Ivico Kostelića v Avstriji odnesel plaz? Hrvat odgovarja.

Kot je prvi poročal portal 24ur.com, naj bi se nekdanji hrvaški smučar Ivica Kostelić znova znašel v smrtni nevarnosti, potem ko ga je v avstrijskem Obertauernu s smučišča odnesel plaz, a se je na ta poročanja Hrvat že odzval na družbenih omrežjih, vse skupaj zanikal in sporočil, da sam ni bil udeležen v plazu in da je z njim vse v najlepšem redu.

Ivica Kostelić se te dni mudi v Obertauernu, od koder ves čas objavlja fotografije smučarskih utrinkov, med drugim se je podal na smuko skupaj z Avstrijcem Benjaminom Pichlerjem, ob tem pa je v Avstriji tudi celotna njegova družina – žena Elin in štirje otroci. Danes pa so na 24ur.com prvi poročali, da naj se ne bi Hrvatu tudi v Obertauernu uspelo izogniti nevarnostim.

Hitro so zaokrožile govorice, da je Kostelića v avstrijskem Obertauernu, kjer je sinoči možno snežilo, s smučišča odnesel in zasul plaz, kot so poročali pri 24ur.com, naj bi bil pri tem udeležen tudi avstrijski smučar. Ta se naj bi iz snega izkopal sam, zatem pa naj bi pomagal še Kosteliću. O reševalni akciji na tem območju je poročala tudi avstrijska gorska reševalna služba. "Po 13. uri je bila gorska reševalna služba Obertauern obveščena o plazu na področju stare planinske postaje Zehnerkar. Dva smučarja prostega sloga, iz Hrvaške in Salzburga, sta ga sprožila na višini 2150 metrov."

Informacije so nato hitro zaokrožile med številnimi mediji, na vse omenjeno pa se je Kostelić že odzval z objavo na Instagramu, v kateri je vse skupaj zanikal. "Bil sem z otroki v bazenu, ko me je doletela čudna in pretresljiva vest. Danes sem bil priča plazu v Avstriji, v katerem, po mojih podatkih, nihče ni bil poškodovan, kot vsi drugi očividci pa sem tudi sam podal svoje osebne podatke. Tako se je verjetno moje ime znašlo v teh novicah," je zapisal nekdanji hrvaški smučar. "Smučam in sem na dopustu s svojo družino, zato bi rad vse medije prosil, da spoštujejo zasebnost mene in moje družine. Hvala," je še zapisal Kostelić.

Kostelić na Instagramu objavlja utrinke iz Obertauerna. Foto: Instagram

Spomnimo sicer, da se je Kostelić na začetku marca zaradi močnega vetra in visokih valov prevrnil s kajakom, iz razburkanega morja ga je pri izlivu reke Bojane pri Ulcinju v zadnjem trenutku rešila črnogorska mornarica. 45-letni Kostelić se je po koncu tekmovalne kariere lotil številnih pustolovskih podvigov, kot sta prečenje Islandije in Grenlandije s smučmi ter prečenje Atlantskega oceana z jadrnico.