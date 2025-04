SOF 2025: nova lokacija, top govorci, premiki, ki bodo stresli oglaševanje.

Slovenski oglaševalski festival (SOF) se vrača s svežimi vprašanji, drznimi razpravami in izbranimi imeni, ki premikajo meje industrije. Letos bo 34. izdaja festivala potekala 15. in 16. maja 2025 na novi lokaciji – Magazin Grandu v Portorožu . Dogodek, kjer se srečajo najboljši v oglaševanju, bo postregel z ostrimi vpogledi v prihodnost panoge in izzval ustaljene pristope.

Med govorci izstopajo Stefan Sagmeister, prejemnik dveh grammyjev, ki je oblikoval za The Rolling Stones, Guggenheimov muzej in HBO, Adam Morgan, avtor prelomne knjige Eating the Big Fish in miselni arhitekt izzivalnih blagovnih znamk, Alex Turtschan, direktor inovacij pri Mediaplus Group, ki secira vpliv novih trendov na medijsko krajino, Chris Erthel, soustanovitelj AdUniverse, ki združuje analitiko in kreativnost za globalne oglaševalske uspehe, ter John Thornton, tekstopisec pri Surreal Cereal, ki bo v svojem slogu pokazal, kako znamke prepričajo ljudi, da jim oglasi dejansko postanejo všeč. Z nami bo tudi Erik Herrström, Šved s slovenskimi koreninami in vodja kreative pri Spotifyju, ki je s svojimi vizualnimi rešitvami za znamke, kot so Nike, Beats, Discord in Newyorška filharmonija, osvojil več kot 100 nagrad ter pozornost medijev, kot so Wired, Forbes in Billboard

Med letošnjimi osrednjimi govorci SOF bo tudi legendarni hrvaški šampion Ivica Kostelić. Na odru bo razmišljal o zmagovalni miselnosti: kaj žene šampione naprej, ko drugi obupajo, in kako preseči meje poguma, vztrajnosti ter odločnosti. Njegov nastop obeta navdih in vpogled v psihologijo vrhunskih dosežkov.

Festival bo letos odprl pomembna vprašanja o drznosti, tveganju in učenju iz porazov. V ospredju bodo Luka Bajc, Robert Bohinec in Jure Korenč – trije kreativni direktorji, ki bodo s svojim pogledom razširili razumevanje kreativnega tveganja. V provokativnem pogovoru Oglaševanje – ljubezenska zgodba ali prisilna poroka? se bosta Blaž Brodnjak (NLB) in Dejan Turk (A1 Slovenija in Hrvaška) lotila smiselnosti oglaševalskih proračunov ter delila svojo vizijo komuniciranja. V okviru Mastercard® podkasta navdiha se bo v živo zgodil tudi ekskluziven dialog med Borutom Pahorjem, nekdanjim predsednikom države, in Bojanom Cvjetićaninom, pevcem skupine Joker Out.

Na SOF bodo osvetljene tudi podjetniške zgodbe nove generacije. Petra Parovel in Patricia Šelih bosta delili, kako sta s pomočjo družbenih omrežij zgradili uspešni podjetji, medtem ko bo Toni Vodišek, olimpijski podprvak v kajtanju, razkril, kakšna je cena vrhunskega športa. Na oder prihajajo tudi mladi podjetniški talenti: Katarina Lotrič (Gentler Stories), Miha Jagodic (Bloq.it) in Alen Cvišić (Tola), ki bodo govorili o razvoju produktov, ki osvajajo globalne trge.

Z močnim družbenim sporočilom nastopa tudi Nika Kovač s svojo ekipo Inštituta 8. marec. Predstavili bodo zgodbo evropske pobude My Voice, My Choice, ki je kljub začetnim napakam zbrala podporo več kot milijona Evropejcev ter znanih imen, kot so Mark Ruffalo, Barack Obama in Pink.

Festival bo vrhunec dosegel z Zlato nočjo, kjer bodo proslavili najboljše v oglaševalski industriji, in se končal z Europlakat X žurom, kjer bo Siddharta poskrbela za energijski presežek.

34. SOF 15. in 16. maja 2025 v Magazin Grando, Portorož. Več o SOF najdete na www.sof.si

