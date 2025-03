Prve fotografije Ivice Kostelića po uspešni reševalni akciji na morju #video

Legendarni hrvaški smučar Ivica Kostelić, ki so ga v ponedeljek zvečer skupaj s francoskim kolegom črnogorski reševalci rešili iz razburkanega morja pri Ulcinju, se dobro počuti in okreva v bolnišnici v Baru," je preko družbenih omrežij sporočil črnogorski premier Milojko Spajić.

Kot je še zapisal črnogorski premier Milojko Spajić, je nekdanji vrhunski smučar Ivica Kostelić izjemno hvaležen Vojski Črne gore za hitro posredovanje, medicinskemu osebju za pa zdravniško oskrbo.

"Legendarni hrvaški smučar je pretekel dni preživel v Prokletijah (Albanske Alpe, op. a.) in na reki Bojani, kjer je promoviral lepote naših draguljev, ki imajo po besedah Kostelića ogromen potencial tudi za razvoj ekstremnih športov. Ivica, ponovno nas obišči," ga je pozval črnogorski premier.

Spomnimo: Kostelića in njegovega francoskega prijatelja je sinoči iz razburkanega morja pri izlivu reke Bojane pri Ulcinju ob helikopterski podpori rešil patruljni čoln črnogorske vojske. Po poročanju številnih medijev iz Črne gore in Hrvaške je avanturistično razpoložena Kostelića in njegovega prijatelja med vožnjo s kajakom presenetilo poslabšanje vremena z močnim vetrom. Valovi, ki so bili višji od treh metrov, so prevrnili njuno plovilo in odvleklo daleč stran od obale.

Preberite še: