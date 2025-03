Slovenec sedem ur ujet pod snežnim plazom, zavohal ga je pes Whiskey

Trojica je bila v torek peš na poti na območju Lyngen na severu Norveške, ko jih je pozno popoldne na gori Pollfjellet zasul snežni plaz. Enega od njih je plaz odnesel v morje fjorda pod njimi, od koder se je sam rešil na obalo in poklical reševalce.

Slovenski turni smučar Patrik Jagunić pa je eden od trojice Slovencev, ki je kar sedem ur preživel približno 1,5 metra pod snegom, od koder so ga rešili v sredo malo po polnoči.

Ujet naj bi bil v zračnem žepu, ko se je dokopal do telefona, pa je lahko poklical policijo. O svoji izkušnji je v Univerzitetni bolnišnici Severne Norveške v Tromsøju, kjer okreva, govoril z novinarjem spletnega medija NRK.

''Tako je torej videti, ko te odnese plaz," je bila njegova prva misel, druga pa, da mu je preostalo le še 15 minut življenja. Pri življenju ga je ohranjala misel, da hoče spet videti družino in prijatelje, je še povedal, ob tem pa je ves čas tudi razmišljal, kako bo preživel in kaj je z drugimi. "Zelo čustveno je bilo," je dejal Jagunić.

"Ljudje, ki preživijo plaz, se običajno zadušijo v desetih minutah, če so zasuti pod snegom," je za časopis iTromso povedal Audun Hetland, raziskovalec snežnih plazov z Univerze v Tromsu. "Nekateri preživijo dlje. Toda sedem ur je zgodovinski dogodek," je dodal.

Kristian Midtgard, vodnik psov, ki je s svojim reševalnim psom Whiskeyjem našel 39-letnega Patrika, je za norveško TV2 povedal, da je "zelo presenetljivo, da je bil še vedno živ".

"Vse statistike in izkušnje kažejo, da ni mogoče preživeti, če si tako dolgo zakopan," je dodal. Župan mesta Lyngen Erik Larsen pa je dogodek označil za "čudež".

Found alive after nearly 8 hours under the snow - Avalanche Norway



Hero of the day (night), The dog Whisky and owner Kristian, + ⬆️ rescuers



Search & rescue to find the third one ongoing#Avalanche Norway #Lyngen #Tromsø @snowhour @rodekorsnorge #Redning @StormHour #RescueDogs https://t.co/uhmrBSnX2i pic.twitter.com/ON8s7LI5eM