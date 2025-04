Danes dopoldne se je na planini Polog na Tolminskem v kraju Srednica sprožil obsežen plaz v dolžini 200 metrov in širini 70 metrov. Omenjeno območje je nenaseljeno, policija pa je na območju izvedla aktivnosti, da bi ugotovili morebitno nevarnost za življenje in prisotnost ljudi v bližnjih objektih, so sporočili s PU Nova Gorica.