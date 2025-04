Pozor, v gorah je visoka nevarnost proženja plazov

V gorah so danes izrazito spomladanske vremenske in snežne ter plazovne razmere, opozarja agencija za okolje (Arso). Plazovna nevarnost bo največja čez dan, ko se bo sneg na osončenih legah pod vplivom sonca ojužil.

Kot navaja urad za meteorološko napoved pri Arsu, je nevarnost proženja snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 1.900 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa je majhna, prve stopnje po evropski petstopenjski lestvici nevarnosti proženja snežnih plazov.

Čez dan se sneg na osončenih legah pod vplivom sonca ojuži in plazovna nevarnost se poveča, opozarjajo. "Predvsem so nevarna strmejša prisojna pobočja, kjer se lahko od poznega dopoldneva do poznega popoldneva sproži kakšen plaz mokrega snega, tam tudi hitreje lahko sprožite kložasti plaz," pojasnjujejo. S strmih prisojnih pobočij se bodo od sredine dopoldneva dalje tako lahko prožili manjši plazovi mokrega snega, povečala se bo tudi možnost, da obiskovalci gora sprožijo kakšen plaz, zlasti na mestih z napihanim snegom. "Značilen bo torej dnevni hod plazovnih razmer, sneg bo stabilnejši zjutraj in še del dopoldneva ter v senčnih legah, kjer pa so lahko globlje ohranjene šibke plasti, ki bi lahko ob veliki obremenitvi snežne odeje omogočile, da bi se sneg splazil," pojasnjujejo.

Z nedeljsko ohladitvijo se bo nevarnost plazov zmanjšala

Ob nedeljski ohladitvi bo sneg pomrznil in se stabiliziral, plazovna nevarnost se bo zmanjšala, povečala pa se bo nevarnost zdrsa, sklenejo.

Danes se bo sicer v gorah nadaljevalo večinoma sončno vreme z nekaj visokimi oblačnimi koprenami. Zvečer bo oblačnost začela naraščati. Pihal bo šibak do zmeren veter severnih smeri. Sredi dneva bo temperatura na 1.500 metrih blizu deset stopinj Celzija, na 2.500 metrih okoli nič stopinj Celzija. V noči na nedeljo se bo pooblačilo, pojavljale se bodo rahle padavine.