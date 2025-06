V gozdu našli moškega, ki ni kazal znakov življenja

Novogoriški policisti so sporočili, da so jih obvestili o najdbi moškega v gozdu pod kolovozno potjo oziroma na zahtevnem terenu v bližini naselja Sela pri Volčah na Tolminskem. Moški ni kazal znakov življenja. Po končani preiskavi so ugotovili, da gre za 62-letnika z območja Severne Primorske.