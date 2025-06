Kljub prizadevanju gasilcev se požar na Tolminskem širi: na pomoč air tractorji #foto

Na Žabijskem vrhu nad Tolminom je zagorelo v nedeljo. Poleg tolminskih gasilcev so požar na dan izbruha gasili s helikopterjem Slovenske vojske, ki je na območju požara skupaj opravil 17 odmetov vode, kar je več kot osem tisoč litrov.

Helikopter Slovenske vojske je na območje požara prvi dan 17-krat odvrgel vodo. Foto: PGD Tolmin/FB

Gasijo tudi danes

Gasijo tudi danes. Gasilci vse občane, pohodnike in sprehajalce prosijo, da se na območju, kjer poteka gašenje, ne gibajo.

"Obveščamo vse občane, pohodnike in sprehajalce, da bo v četrtek, 26. 6., cel dan zopet potekalo intenzivno gašenje podtalnega požara na Žabijskem vrhu, ki kljub preteklim intervencijam ponovno tli in se postopoma širi. Vsem sprehajalcem, pohodnikom in občanom je dostop na območje prepovedan, saj gre za nevarno območje z aktivnim požarom in letalskim gašenjem. Prosimo vas, da dosledno upoštevate navodila gasilcev in se območju v celoti izogibate," sporočajo gasilci PGD Tolmin.

Na pomoč air tractor

Gasilci bodo gasili posamezna žarišča in čistili požarišče. Območje bodo dodatno preletavala letala air tractor in helikopter, ki bodo izvajali gašenje iz zraka.

Kot so pojasnili gasilci, gre za podtalni požar, ki se lahko hitro širi, in bi za popolno pogasitev potreboval velike količine vode. Do zdaj je zajel približno 1,3 hektarja površine.

Gasilci gasijo in čistijo posamezna žarišča. Foto: PGD Tolmin/FB