Skrivnosti iz zakulisja: poglejte, kako poteka snemanje priljubljenega šova

Nekatere zato zanima, kako snemanje tega šova sploh poteka. Recimo kolikokrat se morajo udeleženci sprehoditi do oltarja in kaj se zgodi, če se prepiri zgodijo, ko kamere niso prisotne. Nekaj odgovorov na ta vprašanja so ponudili udeleženci tega priljubljenega šova.

Poroko posnamejo večkrat

Čeprav je morda videti kot čaroben pravljični trenutek, snemanje porok pogosto traja veliko dlje, kot si mislite. Dan Webb iz šeste sezone je razkril, da poroko posnamejo trikrat ali štirikrat, da lahko dobijo dovolj različnih prizorov. "Ni glasbe, ko nevesta hodi proti oltarju, je precej tiho. Nisem ravno užival v dnevu, bil je zelo stresen," je bil odkrit.

Foto: Planet TV

Nevesta iz devete sezone Selina Chhaur je povedala, da se moraš kar nekajkrat sprehoditi do oltarja, potem te potegnejo na stran, da ločeno poveš svoje zaobljube, potem se vrneš, malo poješ in nato še malo klepetaš. "Veliko stvari je posnetih, a ne pridejo v oddajo. Tisto noč nismo spali. Najina poroka je trajala do četrte ali pete ure zjutraj."

Za oblačila morajo dobiti soglasje producentov

Nevesta Janelle Han iz sezone, ki jo lahko trenutno spremljate na Planetu, je razkrila, da morajo svoje obleke pred snemanjem pogosto preveriti pri producentih. "Za ceremonijo zaobljub in vse tovrstne dogodke smo morali predložiti tri fotografije, nato pa so oni izbrali, katera je primerna. To je zato, ker nočejo, da se obleke udeležencev 'tepejo' med seboj." Poleg tega je razkrila, da si vsak sam naredi pričesko in se naliči.

Foto: Red Arrow Studios

Če se prepir zgodi, ko v bližini ni kamer, morajo poklicati producente

Ženin šeste sezone šova Michael Brunelli je razkril, da naj bi mu bilo rečeno, da svoje partnerke ne sme spoznavati brez kamer in naj takoj pokliče producente, če se v zakulisju z njo prepira, da to posnamejo. "Pokliči producenta, da lahko prinesejo kamero in začnejo snemati ... Potem lahko nadaljuješ s prepirom," je dejal v videu na družbenem omrežju TikTok.

Prepiri so resnični, vendar jih lahko producenti tudi spodbudijo

Michael je tudi razkril, da čeprav so drama in prepiri zelo resnični, lahko producenti poskrbijo za to, da je za nastanek prepirov večja možnost. "Če vedo, da imate z nekom težave in da tisti dan niste ravno najbolje razpoloženi, potem vas lahko na večerji posedejo nasproti te osebe, saj domnevajo, da se bo po nekaj urah nekaj zakuhalo."

Foto: Red Arrow Studios

Udeleženci so za nastop v šovu plačani, a ne gre za velike zneske

Medtem ko se gledalcem zdi, da so udeleženci šova za nastop v ljubezenskem eksperimentu bajno plačani, je nevesta iz devete sezone Domenica Calarco razkrila, da so pravzaprav prejemali minimalno plačo. "Dovolj je, da pokriješ najemnino in druge življenjske stroške. V šovu pa je za vse poskrbljeno. Ničesar ti ni treba plačati."

Najnovejšo sezono priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija

