Na desetem tradicionalnem dobrodelnem maratonu Radia 1 in družbe DM, v okviru katerega so voditelji iz studia na ljubljanskem Mestnem trgu neprekinjeno oddajali 28 ur, so zbrali 1.204.234,25 evra. Maraton je bil letos posvečen humanitarki Aniti Ogulin, zbrana sredstva pa bodo namenjena družinam v stiski.

"28-urni dobrodelni maraton je bil nepozaben in točno tak, kot smo si ga zamislili – poln dobre volje, pozitivne energije, zanimivih VIP-gostov in glasbenih nastopov ter presenečenj za ekipo in poslušalce. Veseli smo bili vašega obiska v živo in vseh, ki ste nas spremljali preko spleta," so po koncu dogodka zapisali organizatorji.

Voditeljem Denisu Avdiću, Anji Ramšak, Lari Tošić in Mihi Deželaku se je na ljubljanskem Mestnem trgu pridružila večtisočglava množica poslušalcev in več gostov.

Na Mestnem trgu pa je v četrtek v organizaciji ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala tudi dobrodelna tržnica, na kateri so se predstavile kmetije iz cele Slovenije.

Lani so voditelji s pomočjo poslušalcev zbrali 518.372 evrov, leta 2022 1.153.873 evrov in leta 2021 1.042.799 evrov.

