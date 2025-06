Tudi letos so poslušalci, donatorji in podporniki pokazali izjemno srčnost in solidarnost. Otrokom iz socialno šibkejših okolij bodo omogočili brezskrbne poletne počitnice.

Dobrodelna akcija Deželak Junak je tudi letos združila Slovenijo. V 11. ponovitvi dobrodelnega podviga, ki ga vodi Miha Deželak s svojo ekipo, so skupaj zbrali osupljivih 1.161.535,99 evra. Zbrana sredstva bodo omogočila nepozabne počitnice številnim otrokom, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti.

Letos je bila pot še posebej čustvena, saj je bila to prva akcija brez Anite Ogulin, dolgoletne ambasadorke projekta, ki je s svojo predanostjo in srčnostjo neizbrisno zaznamovala njegovo zgodbo. "Bila je z nami – v mislih, v srcih in v vsakem prevoženem kilometru," je ob zaključku poudarila ekipa.

Enajst let neomajne vztrajnosti

V 11 letih je Deželak prevozil tisoče kilometrov, se srečal z nešteto ljudmi dobre volje in ob tem iz leta v leto dvigoval zavedanje o pomembnosti pomoči otrokom iz socialno ogroženih okolij. Njegova energija, srčnost in neustavljiva volja so tudi letos spodbudile tisoče Slovencev, da so prispevali po svojih močeh.

"Hvala vsakemu posebej, ki je Deželaka na poti spremljal, ga spodbujal in verjel v moč dobrega. Skupaj smo dokazali, da lahko z zagnanostjo, solidarnostjo in ljubeznijo spreminjamo svet," sporočajo organizatorji akcije.

Avdiću so očitali, da si je prilastil sredstva

Dobrodelna akcija pa ni minila brez senc. Voditelj Denis Avdić, ki je eden ključnih obrazov projekta, se je v zadnjih dneh soočil z očitki nekaterih posameznikov, med drugim tudi politikov. Janez Janša in še nekateri so mu očitali, da naj bi izkoristil ali celo zlorabil zaupanje javnosti in sredstva, zbrana v okviru akcije. Sam je očitke odločno zanikal, ob tem pa poudaril, da so vsi finančni tokovi povsem pregledni in da gre vsak zbran evro neposredno za namen, zaradi katerega akcija obstaja: za otroke. "Ne ukvarjam se z ljudmi, ki iščejo umazanijo tam, kjer je ni. Raje gledam tiste, ki dajejo, ne tistih, ki kradejo pozornost," je dejal.

Z zbranimi sredstvi bodo mnogi otroci poleti prvič doživeli morje, brezskrbne počitnice in trenutke, ki jih bodo nosili v srcu vso življenje. Projekt Deželak Junak tako še naprej ostaja eden najprepoznavnejših primerov uspešne dobrodelnosti v Sloveniji – ne le zaradi številk, ampak zaradi iskrene predanosti ljudi, ki verjamejo v boljši svet.