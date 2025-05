V odzivu na afere in obtožbe, ki so se v zadnjih dneh pojavile na družbenih omrežjih glede Denisa Avdića, se je javno oglasila aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. V čustvenem in neposrednem video nagovoru je obsodila kampanjo osebnega diskreditiranja, ki naj bi po njenih besedah sledila "učbeniku avtoritarizma".