Bosansko akademsko društvo: Hojs z napadom na Avdića prizadel 200 tisoč ljudi

Užalil je dvesto tisoč ljudi, ki plačujejo davke

"To razumemo kot jasno nacionalistično aluzijo in obliko diskreditacije na osnovi etničnega porekla," so sporočili iz društva, ki navaja, da ima po nekaterih ocenah več kot dvesto tisoč ljudi v Sloveniji bosansko-hercegovsko poreklo. "To so večinoma pošteni, delovni posamezniki, ki vestno opravljajo svoje delo, gradijo Slovenijo in slovensko družbo ter plačujejo davke. Bolečina in neprijetnost, ki ju povzroča nizkotna politična retorika, usmerjena v Denisa Avdića zgolj zaradi njegovega porekla, zadevata celotno skupnost," so zapisali.

Primitivizem

Takšne izjave nimajo mesta v demokratični, odprti in vključujoči družbi – še posebej ne iz ust nekdanjega visokega državnega funkcionarja, so prepričani v društvu. "Grozljivo je, da lahko primitivizem enega politika sproži občutek nezaželenosti pri tolikšnem številu poštenih ljudi. Nihče ne pričakuje, da bodo politiki razumeli umetnost – vsi pa imamo pravico pričakovati in zahtevati, da se znajo civilizirano izražati in obnašati."

Foto: STA

V društvu opozarjajo tudi na pomen družbenokritične in satirične drže Avdića, katerega ekipa se je odzvala na primer poslanca SDS Andreja Hovika, ki je pred dvema tednoma s strehe državnega zbora nagovoril državljane. "Satira ni kaznivo dejanje – je kulturni in demokratični izraz svobode govora, ki ima v zdravi družbi pomembno vlogo. Ne zasluži javnega linča, temveč spoštovanje do svojega prispevka k raznolikosti medijskega prostora."

Poglabljajo razkole

Prepričani so, da javno diskreditiranje, osebne žalitve in podtikanje dvomov v integriteto dobrodelnega dela brez konkretnih dokazov predstavljajo zlorabo moči in medijskega prostora za politični obračun. "S tem se škodi ne le posamezniku, ampak tudi zaupanju v civilno družbo kot celoto." Opozarjajo še, da sovražni govor, prikrit v obliki "mnenja", ne prispeva k razpravi, temveč poglablja razkole v družbi.

Pozivali so k izgonu

Avdić je bil na družbenih omrežjih tarča kritik z desne strani političnega spektra, med njimi je bil tudi predsednik SDS Janez Janša. Očitali so mu domnevno sumljivo poplačilo posojila, ki naj bi ga konec leta 2021 odplačal le nekaj dni po koncu dobrodelne akcije Radia 1, na kateri so zbrali za več kot milijon evrov sredstev. Mnogi so ga tudi želeli poslati v zapor in pozivali k njegovemu izgonu iz države.

Foto: Mediaspeed

Avdić se je na Facebooku odzval s pozivom, naj ga vsi, ki ga obtožujejo, da je storil kaznivo dejanje, ovadijo policiji. Svoje sledilce, ki so prejeli pomoč Radia 1 ali poznajo koga, ki je prejel sredstva, zbrana v dobrodelnih kampanjah, je pozval, naj pod objavo to zapišejo v komentarju. Odzvalo se jih je več kot tisoč. Obtožbe so zavrnili tudi v Fundaciji Radio 1 z besedami, da Avdić nima dostopa do bančnega računa Fundacije in ni v upravi ali komisiji, ki bi odločala o porabi sredstev.