Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je v današnjem video nagovoru napovedala pravno ukrepanje zoper Pavla Ruparja zaradi sovražnih in osebno žaljivih izjav, ki jih je ta v zadnjih dneh javno izrekel nanjo. Kot pravi, jo je Rupar v svojih videoposnetkih večkrat osebno diskreditiral, kar po njenem presega mejo dopustnega in zahteva pravno zaščito.

Kovač je te napade označila kot nedopustne in nevarne. Ob tem je znova opozorila na širši vzorec avtoritarnih praks, ki vključujejo diskreditacijo posameznikov, ustvarjanje umetne družbene razdeljenosti in širjenje lažnih škandalov. Kot kontrast pa je izpostavila moč solidarnosti in povezanosti ljudi, ki kljub političnim razlikam sodelujejo pri dobrodelnih akcijah, kot so zbiranje podpisov za brezplačna kosila ali pomoč ljudem v stiski.

"Odločila sem se, da bom naredila to, kar vedno naredim – šla bom na sodišče," je povedala Kovač in ob tem dodala, da mora sovražni govor imeti posledice. Po njenih besedah je nedopustno, da se v javnem prostoru dopušča žalitev na podlagi narodnosti, družinske situacije in psihičnega zdravja – še posebej, kadar takšne izjave prihajajo od nekdanjega poslanca in političnega aktivista.

Dodatno pojasnilo: V videoposnetku je Kovač večkrat omenila ime Peter Rupar, a so v komentarju pod objavo naknadno pojasnili, da je imela v mislih Pavla Ruparja.

Dodala je, da tovrstni napadi niso osamljeni primer, temveč del načrtnega ustvarjanja občutka razdeljene in sovražne družbe. V ospredje je postavila prepričanje, da večina ljudi v Sloveniji še vedno verjame v skupnost, solidarnost in pomoč sočloveku – ravno zato, pravi, so Avdić in njegova ekipa tarča.