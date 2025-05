Voditeljica Anja H. Ramšak se je s solzami v očeh poslovila

Med telefonskim pogovorom z Miho Deželakom je spregovorila o tem, kdo so ljudje, ki že deseto leto zapored soustvarjajo Deželo junakov. Razmišljala je o teh ljudeh, njihovih skrbeh, o tem, ali so zdravi, bolni. Zanimalo jo je, kdo so ljudje, ki nosijo zgodbe poguma in vztrajnosti, spoznala pa je tudi, da mnogi izmed njih živijo prav v njeni okolici.

Spregovorila o osebni zgodbi

"Z nami je ženska, ki je prestala številne kemoterapije in se zdaj pripravlja na vsakodnevna obsevanja, z nami je par, ki že dolgo časa čaka na svoj čudež, ki se trudi zanositi in vsakodnevno čaka v čakalnici bolnišnice za zdravljenje neplodnosti. Z nami je dekle, ki se bori za življenje po hudi operaciji, mlada punca, ki se bori z duševnimi stiskami, paničnimi napadi, in moški, ki ne more uživati v svojih uspehih, saj se zdi, da so njegove zmage le kost za hijene," je povedala.

Dodala je še: "Z nami je tudi mama dveh malih otrok, ki je na prsih zatipala bulico, pa vendarle ne obupa in se bori naprej. In vsi ti ljudje so z nami. Vsak izmed njih bije svojo bitko, vsak izmed njih je del te zgodbe – del Dežele junakov."

V nadaljevanju je priznala tudi nekaj zelo osebnega. Povedala je, da se tudi sama v tem letu in teh dneh bori za svojo prihodnost. Bori se za to, da bo nekoč tudi ona lahko peljala svoje otroke na morje. Zato se je od letošnje akcije Deželak junak, s katero zbirajo sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin, poslovila in bo z ekipo Radia 1 na malce drugačen način, kot si je sama želela.

"Držala bom pesti za vas, vi pa jih dajte prosim zame. Upam, da bodo dobre novice prišle iz vseh smeri, tako moje kot tudi vaše. Skupaj smo v tem, vsak na svoj način, vsak bije svojo bitko," je dejala. Na njeno zgodbo se je odzval tudi Miha Deželak ter njej in njenemu partnerju zaželel srečo pri tem, "za kar si prizadevata in da bomo enkrat vsi skupaj na Debelem rtiču. Moje srce je z vami, je z vsemi, ki si jih naštela. Hvala vam za vso podporo, vsi mi smo Dežela junakov," je sklenil.

