Pevka pri vzgoji svojih otrok uporablja neobičajne prijeme #video

"Natalija, ti imaš poseben način vzgoje. Mene kot očeta zanima, kako to deluje. Menda dovoliš, če se tako izrazimo, da dajo negativno energijo iz sebe skozi besede, če je treba," je več o tem želel izvedeti voditelj Klemen Bučan.

"Zdi se mi, da je treba otroke od malega učiti, da morajo svoja čustva izraziti, ampak ne samo negativna. Ko pridejo iz šole, so ponavadi negativna, ker so tam pač neka pravila in se morajo malo nazaj držati. Ko pridejo domov, v varno zavetje družine in je mama pripravljena ... Zdaj pa dajte. In potem jim pustim, da se ... Ne morem uporabiti takega izraza, ker lahko uporabijo tudi besede, ki niso primerne. In to traja mogoče pol ure in potem se pomirijo in gre svet in karavana dalje. Skratka, meni se zdi, da je treba že otroke učiti, da je treba vsa čustva izraziti, ker ne smeš ničesar potlačiti," je razložila pevka.

Klemen se je nato pošalil, da je tudi v Kolesu sreče dovoljeno izraziti čustva, če tekmovalcem kaj ne gre po načrtu in da bodo pred predvajanjem oddaje poskrbeli, da neprimerni izrazi ne bodo šli v eter. Več v zgornjem videu.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. V prihodnjem tednu bodo z nami pevka Alya, nekdanja televizijska voditeljica Saša Einsiedler in raper Nipke.

