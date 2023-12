Nevesta šokirana: po koncu šova se je njen mož začel dobivati z gostjo s poroke

V ponedeljkovi epizodi šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 22.20, sta ljubezenski eksperiment zapustila Dan in Sandy. Razočarana nevesta, ki si je v šovu zares želela najti ljubezen, je po koncu šova doživela še en hladen tuš, ko je na dan prišla novica, da se njen mož dobiva z dekletom, ki je bilo prisotno na njuni poroki.

Sandy in Dan sta se na četrti ceremoniji zaobljub oba odločila, da želita zapustiti ljubezenski eksperiment, saj njuna zveza ni delovala, čeprav je Sandy začela razvijati čustva do Dana. Kot enega razlogov, zakaj njuna zveza ne cveti, ob katerem so vsi ostali udeleženci eksperimenta zavijali z očmi, je Dan navedel svojo ljubezen do morja, ki je zanj nadvse pomembna, a je ne more deliti s svojo ženo.

"Dan. Ljubezen do morja ni ključna sestavina zdravega odnosa. Razumeš? Ni," mu je odgovoril strokovnjak za partnerske zveze v šovu John Aiken.

Dan in Sandy Foto: Red Arrow Studios

Kmalu po koncu šova je nato Dan razkril, da je v zvezi z medicinsko sestro Samantho Symes, dolgoletno prijateljico, ki je bila celo prisotna na poroki Dana in Sandy v šovu. Tam je veliko pozornosti zbujala s svojo oranžno obleko.

Samantha je veliko pozornosti na poroki zbujala s svojo oranžno obleko. Foto: Red Arrow Studios

O nepričakovani zvezi med Danom in Samantho je za eno od oddaj spregovorila tudi Sandy. "Na poroki je bilo veliko deklet. Povedal mi je, da so to vse njegove prijateljice. Če sem iskrena, se Samanthe res nisem preveč zapomnila," je dodala. "Toda ko razmišljam za nazaj, sem mislila, da so res vsi prijateljski in prijazni. Ko sem gledala poroko na televiziji, se nisem zavedala polovice komentarjev, ki so bili izrečeni o meni. Ampak več ko vem o Danu, manj je presenetljivo."

Foto: Red Arrow Studios

O novi zvezi je spregovoril tudi Dan, ki je zanikal namigvanja, da naj bi se s Samantho na skrivaj dobival že medtem ko je bil v eksperimentu. "Eksperiment sem zapustil septembra lani, s Samantho pa sva se začela dobivati januarja letos," je odgovoril Dan.

Toda romanca med Samantho in Danom je trajala le tri mesece. Samantha je zvezo prekinila potem, ko so na dan prišle govorice, da se je Dan med snemanjem Poroke na prvi pogled: Avstralije na skrivaj dobival s kar štirimi dekleti in da se je medtem ko je bil v zvezi s Samantho istočasno dobival tudi s svojo bivšo.

Dan je vse te obtožbe sicer zanikal in že nekaj dni po razhodu s Samantho so mediji razkrili, da jeoče enaga otrokka v novi zvezi s Chloe Patterson.

