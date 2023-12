Priljubljeni televizijski šov spet na Planetu

Od ponedeljka do srede ob 20. uri boste na Planetu lahko spremljali drugo sezono priljubljenega šova Moj dragi zmore, ki sta ga vodila Nina Osenar in Miha Brajnik. Prva oddaja bo na sporedu že nocoj.

Moj dragi zmore je oddaja, v kateri imajo glavno besedo ženske. Sposobnosti in pogum njihovih partnerjev so na pravi preizkušnji – če ženska namreč trdi, da njen dragi zmore izpolniti neko nalogo ali premagati določeno oviro, potem mora on to storiti, in če izziv opravi uspešno, njegovo dekle zmaga.

Foto: Planet TV

Štiri ženske, ki si želijo osvojiti čim višjo denarno nagrado, za mizo za poker kockajo s sposobnostmi svojih moških. Prepričane so, da je njihov partner najpametnejši, v najboljši formi in najmočnejši. Ženske stavijo na največ osem posebnih izzivov, moški pa se po najboljših močeh trudijo upravičiti stavo, v kateri so na kocki njihova samozavest, moč in vzdržljivost.

Zabavna oddaja Moj dragi zmore bo na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Ob 21.40 sledi razburljiv ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Avstralija.



