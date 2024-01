Igralka priljubljene serije mislila, da je pripravljena na materinstvo, nato ...

Igraka Shalom Brune-Franklin v seriji Divje mame (Bad Mothers) igra mlado mamico Bindy. Bindyini starši so v veliki meri odgovorni za vzgojo njene šestletne hčerke London, Bindy pa puščajo, da se prosto zabava.

Igralka je povedala, da se je morala za oblikovanje lika v seriji obrniti na svojo mamo, ker sama še nima otrok. "Mama me je imela, ko je bila stara 17 let, zato sem jo veliko klicala in jo spraševala, kako se je spopadala s tem. A to je bil drugačen čas. Ona je čudovita oseba. Bila je mama, ki so jo obsojali, ker je bila tako mlada. Vedno sem mislila, da sva midve čudni zaradi njene mladosti, a nje to nikoli ni skrbelo in je delala po svoje." Igralka je priznala, da je bila njena mama v tem pogledu malo podobna Bindy.

Igralka je tudi priznala, da se vedno nasmeji, ko se spomni, da je ravno pred snemanjem te serije začela razmišljati, da je morda pripravljena na materinstvo.

"Rekla sem si 'O, ja, saj ne more biti tako težko imeti otroka' in potem smo imel toliko otrok na snemanju serije, da sem ugotovila, da verjetno še nimam potrebnega potrpljenja za to," je priznala Shalom in v smehu dodala, da je na srečo to vseeno ni povsem odvrnilo od ideje, da bi nekoč le postala mama.

Shalom je tudi poudarila, da je na snemanju serije izjemno uživala in da ji je bilo všeč biti del tako močne ženske igralske zasedbe. "Res je čudovito biti obkrožen s toliko ženskami v ustvarjalnem procesu," je dejala igralka, ki jo vsak četrtek ob 20. uri ujamete na Planetu.

