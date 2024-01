To je bil razlog, da je Katarina Čas ostala brez prizora z DiCapriem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katarina Čas je odlična slovenska igralka, ki ji je uspel preboj v Hollywood. Nase je opozorila predvsem z vlogo v filmski uspešnici Volk z Wall Streeta režiserja Martina Scorseseja.

Foto: metropolitan.si

V podkastu, ki si ga boste na Planetu lahko ogledali v soboto ob 18.20, bo igralka bivšemu predsedniku države zaupala nekaj utrinkov iz zakulisja hollywoodske filmske industrije in spregovorila o najbolj nepozabnih utrinkih s snemanja hollywodske filmske uspešnice.

"Rekli so mi: 'Potem pride DiCaprio, bi te rad spoznal, pa potem greš še k Scorseseju, da se spoznata in pogovorita.' In potem sem se delala: 'Ja, seveda, kul, kul.' Kot da ni nič. Znotraj pa aaa," je razkrila igralka.

Foto: metropolitan.si

Med drugim bo spregovorila tudi o prizoru z zvezdniškim soigralcem Leonardom DiCapriem, ki se ga je močno veselila, a so ga, še pred snemanjem, zaradi predolgega scenarija odstranili. Več podrobnosti o tem in še marsičem boste izvedeli v tokratni epizodi Mastercard podkasta navdiha z Borutom Pahorjem.

Mastercard podkast navdiha z Borutom Pahorjem si boste na Planetu lahko ogledali v soboto ob 18.20, ko bo gostja bivšega predsednika države igralka Katarina Čas.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.