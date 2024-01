Bi jo prepoznali? Poglejte, kako je nevesta iz šova videti brez lepotnih popravkov. #video

Od ponedeljka do četrtka zvečer lahko na Planetu spremljate razburljiv ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Avstralija, v katerem za veliko dogajanja trenutno skrbita tudi Melinda in Layton. Nevesta iz šova je pred kratkim delila video, v katerem je sledilcem pokazala, kako je videti nenaličena in brez polnil v ustnicah ter umetnih trepalnic.

Glamurozna nevesta šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga trenutno lahko spremljate na Planetu, je znana po tem, da je zahvaljujoč svojim blond lasnim podaljškom, polnilom in umetnim trepalnicam vedno videti pripravljena, da zasije na televizijskem zaslonu. A zdi se, da se je Melinda Willis odločila, da bo v novo leto zakorakala z bolj naravnim videzom.

Triintridesetletnica je svoje sledilce navdušila, ko je nedavno oznanila, da se je odločila, da do nadaljnjega ne bo nosila umetnih trepalnic in da si je dala raztopiti polnilo za ustnice. Njeni sledilci so to drzno potezo označili za velik korak k promociji naravne lepote, saj so pritiski, da moraš izgledati popolno, če si del estradne scene, neizprosni.

Kako je Melinda videti brez lepotnih popravkov, si lahko pogledate v spodnjem videu.

Nocoj v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija

Po obiskih partnerjev v domačih krajih se bodo udeleženci eksperimenta zbrali na zadnji večerji, med katero bodo strokovnjaki razkrili, da jih čaka škatla iskrenosti.

Foto: Red Arrow Studios

Vsak od njih bo moral odgovoriti na zelo težka vprašanja o svoji partnerski zvezi. Med nekaterimi pari se bodo zato pojavile težave in napetosti, en par pa bo za vedno zapustil eksperiment.

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu ujamete tudi nocoj ob 21.40. Pred tem ne zamudite odlične avstralske serije Divje mame.

