Strokovnjakinja iz šova delila pretresljivo novico, da je zbolela za rakom

Strokovnjakinja je svojo diagnozo delila v ganljivem sporočilu. "Imaš raka," je začela svoj zapis. "Besede, ki se jih vsi bojijo, a jih nihče ne pričakuje. Prejšnji četrtek mi jih je povedal moj zdravnik," je zapisala ob objavljeno fotografijo, na kateri je v objemu svojega moža Garetha in hčerke Madison.

Mel je pojasnila, da je pred približno enim mesecem začela spopadati s hudimi želodčnimi krči, vendar je to pripisala pogostim potovanjem. Ko je obiskala svojega osebnega zdravnika v Sydneyju, so ji rekli, da gre za zaprtje, in ji predpisali odvajala. Toda Mel je čutila, da nekaj ni v redu.

"Na srečo sem vedela, da nekaj še vedno ni v redu, zato sem se naročila na pregled, ko sem se vrnila v Združeno kraljestvo," je nadaljevala. "V četrtek so mi povedali, da imam raka na debelem črevesu, in moje življenje se je v trenutku spremenilo."

Mel se je ob tem zavedla dragocenosti življenja: "John Lennon je znamenito rekel, da je življenje tisto, kar se zgodi, ko si zaposlen z delanjem načrtov. Kako prav je imel."

51-letna strokovnjakinja je še razkrila, da je ta teden nameravala z družino odpotovati na Severno Irsko, da bi preživela božič s svojimi najdražjimi.

Strokovnjaki v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija Alessandra Rampolla, Mel Schilling in John Aiken. Foto: Planet TV

"Namesto tega moram jutri zjutraj v bolnišnico na operacijo za odstranitev pet centimetrov velikega tumorja v debelem črevesu. Tumor, ki bi, če ga dlje časa ne bi odkrili, lahko bil zame usoden."

Kljub okoliščinam je Mel dejala, da se počuti neverjetno blagoslovljeno, ker ima raka, ki ga je razmeroma enostavno premagati. "Pričakuje se, da bom popolnoma okrevala, čeprav je pred mano težka pot," je zapisala Mel, ki ni pozabila omeniti neverjetne podpore svoje družine in tudi televizijske družine.

Mel je ob koncu zapisa svoje sledilce spodbudila, naj pozorno spremljajo svoje zdravje. "Želela sem končati z besedami, da če se vam nekaj ne zdi v redu, prosim, prosim, ne prezrite tega. In če mislite, da odgovori, ki jih dobite, niso pravi, nadaljujte, dokler ne bodo pravi. Samo to lahko reši vaše življenje."

Podporo ji je na Instagramu medtem že izrazil tudi strokovnjak iz šova John Aiken, ki je zapisal, da ji pošilja ljubezen in dobre želje ter da misli nanjo in na njen boj, ki jo čaka. Dodal je še, da so vsi na njeni strani.

