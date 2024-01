Ta dva udeleženca ljubezenskega eksperimenta sta po šovu postala par #foto

Evelyn so strokovnjaki v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija namenili Ruperta, kar pa se na koncu ni izkazalo za najboljšo kombinacijo. Na zaključnih zaobljubah sta se soglasno odločila, da je za oba najbolje, če gresta vsak svojo pot.

Nekoliko bolje je sprva v eksperimentu kazalo Duncanu in Alyssi, ki sta se na začetku zelo hitro ujela, kasneje pa so se začele kazati razpoke v njuni zvezi, saj sta imela zelo različne predstave o tem, kako naj bi bila videti dobra partnerska zveza.

Kljub vsem težavam, ki so se med njima pojavile, se je Alyssa na koncu odločila, da bi z zvezo poskusila tudi v resničnem življenju. A to ni bilo dovolj, saj se je Duncan nato odločil, da zveze z njo po eksperimentu ne želi nadaljevati.

Evelyn in Duncan ljubezni s pomočjo strokovnjakov tako nista našla v šovu, sta jo pa drug v drugem po šovu. "Po šovu sva se začela malo družiti," je pojasnil Duncan. "Udeleženci eksperimenta smo ostali prijatelji tudi po koncu snemanja šova in ker oba živiva v Sydneyju, sva se mogoče malo več družila. Nekajkrat sva šla skupaj ven in čez čas sem v trebuhu občutil metuljčke in pomislil sem, kaj je to, kam to pelje. In potem ... ena stvar je vodila k drugi."

Evelyn in Duncan sta po šovu postala par:

Evelyn in Duncan sta se v tem času tudi že preselila v skupno domovanje. Evelyn je pojasnila, da sta se pred tem neprestano prevažala od enega stanovanja v drugega, obe stanovanji pa sta bili premajhni za oba. Zato je bil edini logičen korak, da se preselita v skupno stanovanje.

Kaj na njuno zvezo pravi Alyssa?

Njune romance pa ni najbolje sprejela Duncanova žena iz šova Alyssa, predvsem zato, ker tega ni izvedela iz njunih ust. "Nista mi povedala onadva. Morala sem izvedeti od nekoga drugega, ki mi je rekel, da me preveč spoštuje in da čuti, da mi mora povedati, saj ni želel, da to izvem povsem nepripravljena. Torej hvala tej osebi, večno ji bom hvaležna, ker vem, da mi preostali tega niso upali povedati."

"Je bilo njuno razmerje zame presenečenje? Rekla bi, da ne. Zame ni bilo presenečenje. Vendar jima želim vse najboljše in upam, da bosta srečna. Ampak to vseeno ni bil prijeten občutek, ko sem izvedela, saj se mi je ves čas zdelo, da se med njima nekaj dogaja, potem pa se je res zgodilo," je še priznala Alyssa.

V nocojšnji epizodi, ki bo na sporedu ob 21.40 na Planetu, bodo vsi udeleženci eksperimenta spet sedli za isto mizo. Minili so štirje tedni od konca ljubezenskega eksperimenta in udeležili se bodo zadnje skupne večerje.

Videli bomo, ali sta para, ki sta se odločila zvezo nadaljevati tudi po šovu, še skupaj, za razburljivo dogajanje pa bodo poskrbele prenekatere hude obtožbe in šokantna razkritja.

