Razočarana nevesta razkrila, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21.40, smo lahko spremljali odločitve prvih dveh parov. Melinda in Layton sta se odločila nadaljevati zvezo tudi zunaj eksperimenta, medtem ko se je Duncan odločil, da v zvezi z Alysso ne vidi svetle prihodnosti. Močno razočarana nevesta je po šovu razkrila, kaj se je pred zaključnimi zaobljubami dogajalo za kamerami.

Nevesta Alyssa, ki je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija nase večkrat opozorila z nenehnim ponavljanjem, da ima doma otroka, in s tem, da so jo pogosto premagala čustva, je po šovu razkrila, kaj se je v resnici dogajalo v ozadju čustvenih končnih zaobljub.

Na Instagramu je Alyssa razkrila, da je, čeprav je na koncu v šovu rekla "da" nadaljnji zvezi z Duncanom, dejansko razmišljala o tem, da bi prekinila zvezo, a naj bi jo nato ustvarjalci oddaje prepričali, naj spremeni svojo odločitev.

"Nekako sem čutila, da bo Duncan rekel 'ne', ker se je v zadnjih nekaj tednih eksperimenta tako odmaknil od mene," je povedala Alyssa. "In tako sem še zjutraj pred zadnjimi zaobljubami omahovala med odgovoroma 'ja' in 'ne'."

"Producenti so me skoraj prisilili, da sem rekla 'da'. Govorili so mi 'Vidva si kar naprej govorita, da živita tako blizu, da bi bilo tako enostavno nadaljevati razmerje zunaj eksperimenta. Moraš poskusiti, vedno ti bo žal, če ne boš poskusila v resničnem svetu.' In rekla sem si, da imajo verjetno prav."

Alyssa verjame, da so jo hoteli o tem prepričati, ker so vedeli, kakšen bo Duncanov odgovor. "Če jaz rečem 'da' in on 'ne', iz tega nastane zgodba. Tisto so bile prave solze, res sem bila razburjena."

Petintridesetletnica iz Sydneyja je priznala, da je eksperiment pred tem želela večkrat zapustiti, vendar naj bi jo producenti vedno znova prepričali, naj ostane.

"Vsakič, ko sem poskušala oditi, kar je bilo kar nekajkrat, so me ustavili in rekli 'Alyssa, tako si pristna in resnična, Avstralija te bo vzljubila!'" Nagovarjali naj bi jo tudi, da mora drugim pokazati, kakšen je v resnici Duncan: "Moraš ga razkrinkati, vidimo lahko, da ni pristen, vidimo, da je politik, moraš ga razkrinkati."

Alyssa je tudi sicer prepričana, da je bila v šovu slabo prikazana in da tisto, kar so gledalci lahko videli na TV-zaslonih, ni odraz dejanskega dogajanja med njo in Duncanom.

