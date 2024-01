Turški igralec bo zaigral v filmu z Angelino Jolie

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do petka ob 16. uri lahko na Planetu spremljate turško uspešnico Oče (Baba), v kateri v glavni vlogi blesti turški igralec Haluk Bilginer, ki se lahko pohvali s prestižno nagrado emmy. Igralca bomo lahko kmalu občudovali tudi na filmskem platnu, kjer bo moči združil s hollywoodsko zvezdnico Angelino Jolie.

Film Maria je filmska priredba življenja priznane grško-ameriške sopranistke Marie Callas. V filmu bo Angelina Jolie upodobila Callasovo, Haluk Bilginer pa bo prevzel vlogo grškega tajkuna Aristotela Socratesa Onassisa, sopranistkinega ljubimca.

Film se bo osredotočil na zadnje dni Marie Callas v Parizu leta 1970. Imela je dolgoletno razmerje z Onassisom, a jo je zapustil zaradi Jacqueline Kennedy.

Po tej izdaji se je Callasova najprej preselila v Italijo in nato v Francijo, vendar si nikoli ni povsem opomogla. Leta 1977 je umrla zaradi srčnega infarkta pri starosti 52 let. Film namerava osvetliti tudi temno stran partnerske zveze med Onassisom in Mario Callas, ki jo je zaznamovalo tudi nasilno vedenje ladjarskega bogataša.

Nekaj utrinkov s snemanja filma, na katerih sta Haluk Bilginer in Angelina Jolie:

Ta vloga je še en pomemben mejnik v Bilginerjevi igralski karieri, ki se lahko že pohvali tudi s prestižno nagrado emmy za svoje igralske dosežke. Igralec blesti tudi v seriji Oče (Baba), ki jo lahko spremljate na Planetu.

