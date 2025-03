Elon Musk se je razveselil 14. otroka.

Elon Musk in Shivon Zilis sta leta 2021 prvič postala starša dvojčkoma, lani se jima je rodil tretji otrok, natanko leto kasneje pa še četrti.

"Z Elonom sva se pogovorila in sklenila, da v luči rojstnega dne prelepe Arcadie neposredno sporočiva novico o čudovitem in neverjetnem Seldonu Lycurgusu. Postaven kot Juggernaut z zlatim srcem. Zelo ga imam rada," je zapisala Shivon, sicer direktorica v Muskovem podjetju.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️