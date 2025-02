Odločitev, ki je drago stala Elona Muska

Musk je začuden nad zapisom svojega gorečega podpornika

"Carlos Slim je mehiški milijarder z vrednostjo premoženja prek 70 milijard dolarjev. Je tudi največji delničar medijske družbe The New York Times. Znano je, da ima Slim tesne vezi z narkokarteli v Mehiki. V Mehiki ne postaneš milijarder, če nisi del omrežja, ki je nadzorovano in zaščiteno (s karteli, op. p.). Pri New York Times vedo, s kom so povezani njihovi lastniki, in zato v ospredje potiskajo narativ, ki podpira poslovne interese Slima in njegovih partnerjev," je 23. januarja letos na družbenem omrežju X objavil profil @WallStreetMav, znan po neomajni podpori Elonu Musku in Donaldu Trumpu ter kritikah Ukrajine in njenega predsednika Zelenskega.

Zgornji zapis je tri ure kasneje poobjavil Elon Musk in dodal tako imenovanega "smeška", ki izraža začudenje oziroma zanimanje za navedbe v zapisu.

Carlos Slim ima po javno dostopnih podatkih v lasti okrog osem odstotkov delnic podjetja The New York Times Company. To je po nekaterih navedbah sicer premalo, da bi lahko imel bistven vpliv na uredniško politiko enega najbolj branih medijev v ZDA.

Mehiški mediji: Ena objava je bila dovolj za razkol med milijarderjema

Kot je poročalo več mehiških medijev, med drugim Milenio, eden največjih časnikov v državi, je bila objava Elona Muska dovolj provokativna, da je Carlosu Slimu počil živec.

Carlos Slim je trenutno 19. najbogatejši človek na svetu. Vrednost njegovega premoženja znaša okrog 78 milijard evrov. Foto: Guliverimage

Že nekaj minut po Muskovi objavi naj bi zato sprejel odločitev, da njegovo podjetje América Móvil, ena izmed največjih telekomunikacijskih družb na svetu, pretrga vezi z Muskovim podjetjem SpaceX.

Zakaj je to pomembno: América Móvil in SpaceX sta se v zadnjem letu močno zbližala in načrtovala strateško partnerstvo, v sklopu katerega bi América Móvil v državah latinske Amerike, predvsem na ruralnih območjih, kjer je pokritost s signalom slaba, prodajal dostop do satelitskega interneta Starlink, ki ga upravlja podjetje SpaceX.

América Móvil Foto: Guliverimage

América Móvil je sedmi največji telekomunikacijski operater na svetu in podjetje, s katerim je Carlos Slim postal multimilijarder. Mehiški "kralj telekomunikacij" je v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 tudi zasedal vrh seznama najbogatejših ljudi na svetu. Poslovna revija Forbes vrednost njegovega premoženja trenutno ocenjuje na dobrih 81 milijard dolarjev oziroma okrog 78 milijard evrov. Na seznamu najbogatejših zemljanov je trenutno uvrščen na 19. mesto.

Raje bodo vlagali v lastno infrastrukturo

12. februarja letos je Daniel Hajj, izvršilni direktor družbe América Móvil, vlagateljem v podjetje sporočil, da za zdaj ne bodo sodelovali z nobenim zunanjim izvajalcev, ki ponuja dostop do satelitskega interneta, temveč bodo v naslednjih treh letih več kot 20 milijard evrov vložili v razvoj lastne telekomunikacijske infrastrukture.

Mehiški mediji še opozarjajo, da prekinitev partnerstva med SpaceX in América Móvil ne pomeni le takojšnjega finančnega udarca za SpaceX, temveč tudi, da bo Muskovo podjetje izgubilo pomemben del dostopa do latinskoameriških trgov. América Móvil namreč deluje v več kot 20 državah Srednje in Južne Amerike.