"Vsi uslužbenci zvezne vlade bodo v kratkem prejeli elektronsko sporočilo, v katerem bo zahtevano, da pojasnijo, kaj so naredili prejšnji teden. Če se ne bodo odzvali, se bo to štelo za prostovoljno odpoved," je Musk v soboto zapisal v objavi na omrežju X, katerega lastnik je.

Glede na vsebino elektronskega sporočila, ki ga je kasneje prejela tudi francoska tiskovna agencija AFP, so bili ameriški zvezni uslužbenci pozvani, naj predložijo "približno pet ključnih točk z informacijami o tem, kaj so naredili prejšnji teden".

Rok za odgovor na sporočilo je določen za ponedeljek do polnoči, čeprav v njem ni bilo navedeno, da bo v nasprotnem primeru prišlo do odpovedi delovnih razmerij oz. pogodb o zaposlitvi.

Primer sporočila, ki naj bi ga prejeli uslužbenci ameriške vesoljske agencije NASA:

