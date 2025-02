Marko, posebni agent Elona Muska, je imel temačno skrivnost

V Beli hiši so potrdili, da je eden od članov novega Urada za vladno učinkovitost (Doge), ki ga vodi supermilijarder Elon Musk, njegovo poslanstvo pa je domnevno zmanjšati proračunsko porabo v ZDA in modernizirati informacijske sisteme v ameriški javni upravi, že zapustil delovno mesto. Marko Elez je to storil po tem, ko so bile javno razkrite njegove rasistične objave na profilu na družbenem omrežju X.

25-letni programer Marko Elez, sicer nekdanji zaposleni v Muskovih podjetjih X in SpaceX, je v novoustanovljenem ameriškem Uradu za vladno učinkovitost (Doge) pred dnevi dobil posebno misijo, in sicer pridobitev dostopa do plačilnega informacijskega sistema ameriškega finančnega ministrstva.

Gre za informacijski sistem, ki bdi nad tisočimi milijard ameriških dolarjev plačil, ki jih vsako leto obdela zvezna vlada ZDA.

Ekipa Muskovega neformalnega urada Doge na čelu z Elezom je v začetku tega tedna po navedbah tehnološkega medija Wired domnevno pridobila celo administratorski dostop do informacijskega sistema finančnega ministrstva ZDA. To je pomenilo, da so tako rekoč lahko nadzorovali program, prek katerega med drugim tečejo nakazila socialne podpore državljanom ZDA in ki obdeluje plačila davkov.

Doge in predvsem prvi mož urada Elon Musk, najbogatejši človek na svetu, sta bila v zadnjih dneh deležna ostrih kritik, ker naj bi Doge do nekaterih najbolj občutljivih delov informacijske hobotnice javne uprave ZDA dostopal mimo vseh ustaljenih protokolov in varnostnih preverjanj ter z veliko mero skrivnostnosti. Foto: Guliverimage

"Lahko bi mi plačali, pa se ne bi poročil z osebo druge rase"

Kariera Marka Eleza v Doge je bila sicer kratkotrajna, saj je v četrtek podal odpoved, to so za ameriške medije potrdili tudi v Beli hiši.

Razlog za odhod z delovnega mesta je bil članek časnika The Wall Street Journal, ki je razkril zdaj že izbrisane objave na profilu na družbenem omrežju X, ki je bil povezan z Markom Elezom. Čeprav so izginile s platforme, so objave še vedno dostopne prek tako imenovanega časovnega stroja na spletni strani The Internet Archive, ki sproti arhivira ogromno število spletnih strani.

Račun, ki ga je po navedbah ameriškega medija upravljal Marko Elez, je v letu 2024 objavil več rasističnih zapisov, med drugim: "Lahko bi mi plačali, pa se ne bi poročil z osebo druge rase", "Normalizirajmo sovraštvo do Indijcev" ter "Bil sem rasist, še preden je bilo kul."

V podporo ideji o rasni oziroma tako imenovani genetski čistosti prebivalstva Združenih držav Amerike je objavil tudi zapis: "Ali zahtevam preveč, če prosim za evgenično politiko priseljevanja?"

Marko Elez izjav za medije ni želel dajati.

Na Muskovo "ekipo uničevalcev" se je vsul plaz kritik

Zaposleni v Uradu za vladno učinkovitost oziroma Doge, ki jih ameriški preiskovalni medij ProPublica imenuje "Muskova ekipa uničevalcev" (vir), saj je njihovo poslanstvo domnevno "uničevanje" prekomernih porabnikov proračuna ZDA, so se v zadnjih dneh znašli pod drobnogledom tako medijev kot nasprotnikov administracije Donalda Trumpa.

Doge in predvsem prvi mož urada Elon Musk, najbogatejši človek na svetu, sta bila deležna ostrih kritik, ker naj bi Doge do nekaterih najobčutljivejših delov informacijske hobotnice javne uprave ZDA dostopal mimo vseh ustaljenih protokolov in varnostnih preverjanj ter z veliko mero skrivnostnosti.

Ekipa mladih Muskovih "revizorjev", ki so v začetku tega tedna po pridobitvi dostopa do občutljivih sistemov ameriške javne uprave postali svetovno znani. Foto: X / LiamNissan

Glavno vlogo v pridobivanju podatkov o delovanju ameriških vladnih uradov in agencij so medtem igrali po mnenju mnogih kritikov neizkušeni ali premalo izkušeni mladeniči, ki jih je Musk med drugim rekrutiral v svojih podjetjih SpaceX, X in Tesla oziroma so bili tam zaposleni pred kariero v Doge. Marko Elez je bil pravzaprav med starejšimi, eden od njih, Edward Coristine, pa je star celo zgolj 19 let in je pravkar dokončal srednjo šolo.

