Ukrajinske pogodbe: je imel najbogatejši Zemljan skrivne namene?

Superbogataš Elon Musk je kot vodja urada ZDA za vladno učinkovitost (DOGE) pod drobnogled še posebej intenzivno vzel Agencijo ZDA za mednarodni razvoj (USAID). Trumpova vlada je nato ukazala, da se morajo do petka zapreti vsi uradi agencije. Toda USAID je v času, ko se je nadnjo spravil Elon Musk, med drugim vodila širši javnosti tako rekoč neznano preiskavo partnerstev, povezanih z Ukrajino in Muskovim satelitskim internetom Starlink.

Elon Musk je Agencijo ZDA za mednarodni razvoj (v nadaljevanju USAID), enega največjih svetovnih organov za distribucijo humanitarne pomoči, v zadnjih dneh med drugim označil za zlobno in za zločinsko organizacijo, ki "ni zgolj črvivo jabolko, temveč krogla iz črvov", ter se zavzel za ukinitev agencije. "Čas je, da umre," je zapisal na svojem družbenem omrežju X.

Z njim se je strinjal ameriški predsednik Donald Trump, njegova vlada pa je ta teden ukazala, da se morajo do petka zapreti vsi uradi USAID v ZDA. Skoraj vse zaposlene v agenciji so medtem poslali na prisilni plačan dopust.

Predsednik ZDA Donald Trump je na svoj prvi dan v Beli hiši z izvršnim ukazom uvedel 90-dnevni moratorij na vso humanitarno pomoč, ki jo ZDA zagotavljajo drugim državam. To je pomenilo, da so se zaustavili tako rekoč vsi programi, ki jih je izvajala USAID, tudi programi, povezani s preprečevanjem širjenja nalezljivih boleznih in zagotavljanja dostopa do zdravil. Foto: Reuters

Musk, ki kot eden od najtesnejših zaupnikov Donalda Trumpa vodi urad ZDA za vladno učinkovitost, neformalno telo, katerega poslanstvo je (uradno) oklestiti proračunsko porabo v ZDA, po mnenju nekaterih kritikov pa vsaj za zdaj deluje na netransparenten in nezakonit način, je USAID med drugim očital ekstremno politično pristranskost ter podporo radikalni levici in protiameriškim dejavnikom.

Agencija USAID je bila ustanovljena leta 1961 v času administracije predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, vsako leto pa po vsem svetu razdeli več milijard dolarjev za zmanjšanje revščine, boj proti boleznim in lakoti ter za odpravljanje posledic naravnih nesreč. USAID s finančno podporo mednarodnim nevladnim organizacijam, medijem in družbenim iniciativam v več državah spodbuja tudi demokratične procese. Agencija je bila v preteklosti večkrat tarča kritik, da se med drugim preveč vmešava v politiko drugih držav, da je pri izbiranju izvajalcev večkrat favorizirala ponudnike, ki so bili blizu aktualnim predsedniškim administracijam, in da ima prevelik vpliv na sprejemanje odločitev v Organizaciji združenih narodov.

USAID je v času ukinitve preiskovala, kako Ukrajinci uporabljajo Muskov satelitski internet, zanimale so jo tudi domnevne spolne zlorabe. Je bil to razlog za Muskovo besnenje zaradi agencije?

Agencija ZDA za mednarodni razvoj, vodenje katere je začasno prevzel ameriški državni sekretar Marco Rubio in napovedal, da se bo agencija najverjetneje združila z ministrstvom za zunanje zadeve ZDA, je v času, ko se je nadnjo spravil Elon Musk, vodila preiskavo, povezano z Muskovim podjetjem SpaceX in vlado Ukrajine.

Kot je poročal preiskovalni portal The Lever (vir), je USAID že maja lani napovedala, da bo sprožila preiskavo uporabe terminalov za dostop do satelitskega interneta Starlink, ki jih je USAID prek partnerstva s podjetjem SpaceX zagotovila Ukrajini po tem, ko jo je napadla Rusija.

Elon Musk je s svojim podjetjem SpaceX in USAID leta 2022, kmalu po izbruhu vojne v Ukrajini, napadeni državi brezplačno zagotovil pet tisoč satelitskih terminalov Starlink. Dogovor je bil po poročanju medija Forbes vreden okrog tri milijone evrov. Elon Musk se je glede uporabe satelitskega interneta v Ukrajini kasneje sicer nekoliko ohladil in kritiziral domnevno uporabo sistema v vojaške namene, novembra lani pa je ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu vendarle ponovno zagotovil, da bo prek satelitskega interneta Starlink še naprej podpiral Ukrajino. Foto: AP / Guliverimage

Inšpekcija USAID je kongres ZDA o preiskavi obvestila septembra lani. Preiskava je obsegala "nadzor USAID nad satelitskimi sistemi Starlink, ki so bili zagotovljeni ukrajinski vladi, in prizadevanja USAID za zaščito pred spolnim izkoriščanjem in zlorabami v Ukrajini", poroča The Lever. Partnerstvo med USAID in podjetjem SpaceX za dobavo satelitskih terminalov Starlink ukrajinski vladi je bilo vredno okrog tri milijone ameriških dolarjev oziroma slabe tri milijone evrov.

Po navedbah portala je bila preiskava v času, ko se je Musk izredno zavzel za ukinitev USAID, še vedno aktivna. Kakšen je status preiskave zdaj, ni znano. Spletna stran USAID ne deluje več oziroma prikazuje le še sporočilo o zapiranju uradov agencije. Začasno spletišče agencije oziroma tega, kar je ostalo od nje, zdaj medtem domuje na spletnih straneh ameriškega zunanjega ministrstva.