Razkritje: Ukrajinci pomagajo prevažati rusko nafto po svetu

Po ocenah ukrajinskega možganskega trusta Kijevska šola za ekonomijo ruska senčna flota trenutno prevaža 70 odstotkov vsega ruskega izvoza nafte. Ladje so registrirane v različnih državah po svetu, pogosto z nejasno lastniško strukturo in v mnogih primerih brez zahodnega zavarovanja.

Skrivnosti ladjevja v senci

Nizozemska preiskovalna raziskovalna platforma Follow the money (sl. Sledi denarju) je v okviru raziskave z imenom Skrivnosti senčnega ladjevja (ang. Shadow Fleet Secrets) razkrila, da imajo tudi evropski ladjarji vlogo pri ohranjanju Putinovega ladjevja v senci pri življenju.

Putinovo ladjevje v senci po ocenah sestavlja več kot 650 starih tankerjev. Več kot tretjina od teh tankerjev izvira z Zahoda. Vsaj 230 tankerjev izvira iz 21 zahodnih držav, ki so proti Rusiji po začetku vojne v Ukrajini uvedle gospodarske sankcije.

Milijardni posel: največ služili grški ladjarji

Največ, kar 127 tankerjev, so Rusom prodali grški ladjarji, sledijo britanski (22 tankerjev), nemški (enajst) in norveški (osem tankerjev). Preostali prihajajo iz sedemnajstih držav. Gre za milijardni posel, raziskava namreč kaže, da naj bi samo nemški ladjarji in vlagatelji v ladje s prodajo enajstih starih tankerjev zaslužili okoli 200 milijonov evrov.

Na Zahodu številni domnevajo, da tankerji ruskega tajnega ladjevja sodelujejo tudi pri vohunjenju. Na fotografiji: tanker Eagle S, ki pluje pod zastavo Cookovih otokov in za katerega se sumi, da naj bi vohunil za Natovimi ladjami in letali. Foto: Guliverimage

Povpraševanje po starih tankerjih se je po začetku ruske agresije proti Ukrajini hitro povečalo, zaradi česar se je dvignila tudi njihova cena. Ladjarji tankerjev niso prodajali neposredno Rusom, a Michelle Bockmann iz družbe Lloyds List Intelligence domneva, da so se morali vsi prodajalci zavedati, kam bodo na koncu prišle njihove ladje.

Prodaja ladij ruskemu ladjevju v senci izrecno ni prepovedana, razen če se lahko dokaže, da prodajalec ve, za kaj se bo ladja uporabljala v prihodnosti.

Zahodna podjetja za najem posadk ruskega ladjevja

Podjetja s sedežem v državah, ki sodelujejo v sankcijah proti Rusiji, niso povezana z ruskim ladjevjem v senci samo s prodajo tankerjev, ampak tudi z najemom in posredovanjem povsadk na krove teh tankerjev. Novinarska raziskava je odkrila najmanj 46 takšnih ladij v senčni floti.

Največ starih tankerjev, ki so zdaj del ruskega ladjevja v senci, so prodali grški ladjarji. Na simbolični fotografiji: dok za popravilo poškodovanih ladij v grškem pristanišču Pirej. Foto: Guliverimage

Glede na raziskavo bi lahko na tankerjih ruskega ladjevja v senci delalo približno 10 tisoč do 13 tisoč mornarjev. Ukrajinci običajno zasedajo višje položaje na krovu, skoraj tretjina posadk pa prihaja s Filipinov.

Ukrajinci na tankerjih, ki prevažajo rusko nafto

Kot piše nemški Süddeutsche Zeitung, je to eksploziven in eden od najbolj grotesknih vidikov te vojne: ukrajinska podjetja posredujejo Ukrajince na krov tankerjev neznanih lastnikov, ki domnevno prevažajo tudi rusko nafto, s prihodki katere Rusija financira vojno proti Ukrajini.

Vsaj sedem agencij za najem posadk ladjevja v senci ima uradno sedež v EU. Z namestitvijo osebja na več kot ducat tankerjev senčnega ladjevja ta podjetja še naprej lepo zaslužijo. Podjetja imajo sedeže na Cipru, v Latviji in tudi v Nemčiji – na primer Uvis s sedežem v Berlinu.

Nemško podjetje, ki v resnici izvira iz Ukrajine

Po podatkih ukrajinskega trgovskega registra ima Uvis svoje korenine na ukrajinski obali Črnega morja in ga je prvotno ustanovilo Uvis Ukraine LLC iz Mikolajeva. Nemško podjetje je zdaj odgovorno za večino poslov, nemški naslov pa je uradno naveden na spletni strani.

Ladjarji iz EU ne prodajajo tankerjev neposredno ruskemu ladjevju v senci, ampak podjetjem v tretjih državah. Nekatere ladje na primer prodajo kitajskim družbam. Na simbolični fotografiji: kitajsko pristanišče Šandong. Foto: Guliverimage

Mednarodne raziskave zdaj kažejo, da je bil Uvis povezan s senčno floto. Uvis je za Süddeutsche Zeitung potrdil, da je na 30 let star tanker Heritage postavil kapitana, ki je tam poveljeval od konca oktobra 2023 do sredine februarja 2024.