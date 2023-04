Je to šibka točka Poljske, ki jo lahko Rusija izkoristi?

Lani je Poljski Rusiji za utekočinjeni naftni plin plačala 710 milijonov evrov. Številni poljski lastniki avtomobilov na plin so lani februarja v paniki odšli po plin na bencinske servise, ker so se bali, da Rusija Poljski ne bo več dobavljala tega plina (na fotografiji).

Lani je Poljski Rusiji za utekočinjeni naftni plin plačala 710 milijonov evrov. Številni poljski lastniki avtomobilov na plin so lani februarja v paniki odšli po plin na bencinske servise, ker so se bali, da Rusija Poljski ne bo več dobavljala tega plina (na fotografiji). Foto: Guliverimage

Po ruskem napadu na Ukrajino februarja lani je Poljska sprejela devet milijonov ukrajinskih beguncev. Trenutno je na Poljskem okoli 1,5 milijona ukrajinskih beguncev, od tega 200 tisoč šoloobveznih otrok, ki zdaj hodijo v poljske šole, piše nemški medij Welt.

Poljska graja druge države

Poljska je brez dvoma najtesnejša ukrajinska zaveznica. Razlog za to je seveda poljski zgodovinski strah pred napadalno Rusijo. Že pred vojno je Varšava zavzeto podpirala Kijev. Na začetku vojne je Poljska celo zagovarjala Natovo vzpostavitev prepovedi letenja nad Ukrajino. Je tudi v prvih vrstah zagovarjanja strogih protiruskih sankcij in je pogosto kritična do držav, ki po poljskem mnenju še vedno preveč sodelujejo z Rusijo.

Kot piše Welt, so poljski politiki druge države EU, predvsem Nemčijo, večkrat opozorili, naj Rusijo bolj gospodarsko osamijo. Pred kratkim je poljski obrambni minister Mariusz Błaszczak v televizijskem intervjuju Nemčijo obtožil, da je Rusijo okrepila z energetskimi milijardami.

Plin za pogon avtomobilov

Pred kratkim pa je postalo znano, da je Poljska kljub ukrajinski vojni največji odjemalec ruskega utekočinjenega naftnega plina (z angleško kratico LPG) v EU. Samo lani so poljski kupci za ruski utekočinjeni naftni plin porabili 710 milijonov evrov. To je skoraj dve tretjini ruskih prihodkov s prodajo utekočinjenega naftnega plina v EU. To so ugotovitve raziskave poljskega možganskega trusta za energetski prehod Forum Energii, piše zgoraj omenjeni nemški medij.

Utekočinjeni naftni plin, ki je v Nemčiji znan tudi kot avtoplin, je tekoči plin, ki je večinoma sestavljen iz butana in propana. Kot pove nemško ime, se uporablja predvsem za pogon avtomobilov. Ne smemo ga zamenjevati z utekočinjenim zemeljskim plinom (z angleško kratico LNG), ki je večinoma sestavljen iz metana in ga morata Nemčija in EU vse pogosteje uvažata od drugod, da nadomestita ruski zemeljski plin.

Največji kupci ruskega utekočinjenega naftnega plina

"V povprečju smo lani vsak mesec porabili 280 milijonov zlotov (približno 60 milijonov evrov) za LPG, nakupi pa niso bili omejeni, ampak so se po ruski invaziji celo povečali," pravi Maciej Zaniewicz iz Forum Energii. Podoben razvoj je mogoče opaziti tudi v baltskih državah.

Gre za občutljivo zadeve: države EU, ki so zavzele še posebej odločno držo proti Rusiji v ukrajinski vojni, so največje stranke EU za ruski utekočinjeni naftni plin. Skupno so države EU lani Rusiji nakazale okoli 1,1 milijarde evrov za omenjeni plin. Za večino tega je odgovorna Poljska. Sledijo Latvija s 112 milijoni evrov, Bolgarija (91,3 milijona evrov) in Finska (56,7 milijona evrov).

Poljska odvisnost od Rusije

Na Poljskem ima vsaj tri milijone, morda celo 3,5 milijona ljudi avtomobil na tekoči plin. Kljub solidarnosti Poljske z Ukrajino so prizadeti lastniki avtomobilov odvisni od dobav iz Rusije, saj lahko domače rafinerije pokrijejo le 16 odstotkov povpraševanja. Prav tako ni obetov večje proizvodnje z obstoječih nahajališč. "Da bi zadostila povpraševanju po tekočem plinu, je Poljska obsojena na uvoz," pravi avtor študije Zaniewicz.

Poljski politiki, na primer poljski obrambni minister Mariusz Błaszczak (na fotografiji), so zelo kritični do Nemčije in njenega uvoza ruskega plina, po drugi strani pa pozabljajo, da Poljska za ruski utekočinjeni naftni plin Rusiji na leto plača več sto milijonov evrov. Foto: Guliverimage

Poleg tega so poljski terminali za utekočinjeni naftni plin predvsem na vzhodu države ter namenjeni dobavam zemeljskega plina iz Rusije in Belorusije. Največ utekočinjenega naftnega plina na Poljsko pride po cestah in železnici, le tretjina po morju.

Poljska ranljivost

To stanje še poslabšuje dejstvo, da Poljska skorajda nima skladišč. Glede na študijo skladišče zadošča za le štiri odstotke letne porabe utekočinjenega naftnega plina.

Res je da, je pomen utekočinjenega naftnega plina majhen v primerjavi z ogromnimi količinami nafte in plina, ki ju je Rusija dobavila v EU pred izbruhom vojne. Vendar Zaniewicz takih argumentov noče sprejeti. "Prodaja tega goriva ruskim proizvajalcem še vedno prinaša znatne prihodke," pravi. Poleg tega je Poljska zaradi odvisnosti od Rusije ranljiva.