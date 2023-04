Je Rusija na robu državljanske vojne?

Lani oktobra je ruski pravnik in nekdanji poslanec v ruski dumi Mark Fejgin za ameriški tednik Newseek napovedal, da bi lahko neuspeh v vojni v Ukrajini za ruskega predsednika Vladimirja Putina pomenil konec njegove več kot dvajsetletne vladavine.

Še več, Fejgin, ki je v svoji odvetniški karieri zastopal članice glasbene skupine Pussy Riot, je dejal, da bi lahko ruski poraz v vojni v Ukrajini sprožil celo krvavo državljansko vojno v Rusiji.

"Kaj se bo zgodilo, je precej odvisno od tega, kako se bo ta vojna končala," je dejal Fejgin in dodal, da bi lahko Ukrajina zrušila Putinovo oblast tudi brez vrnitve polotoka Krim. Dovolj bi bilo že, če bo Kijevu uspelo pregnati ruske sile iz ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Lugansk in Doneck.

Po mnenju Fejgina bi se državljanska vojna začela tako, da se Putin po porazu v Ukrajini ne bi hotel umakniti z oblasti. V tem primeru naj bi se ruske elite razdelile na dva tabora. En tabor bi podpiral Putina, drugi pa bi ga hotel zrušiti. To bi lahko vodilo v državljansko vojno, je prepričan Fejgin.

Nekateri analitiki trdijo, da je Putinova oblast trdna, drugi napovedujejo, da ga bodo v primeru poraza v vojni z Ukrajino zrušili z oblasti. Foto: Reuters

Fejgin je lani jeseni še opozoril, da je Putin že ustvaril svoje zasebne vojske, kot so Wagner, ki ga vodi Jevgenij Prigožin, in čečenske enote Ramzana Kadirova.

Če je Fejgin Prigožinov Wagner označil za Putinovo zasebno vojsko, pa nekateri drugi v Putinovem kuharju, kakršen je vzdevek Prigožina, vidijo Putinovega tekmeca. Ta teden je tako britansko ministrstvo za obrambo sporočilo, da Putin išče alternativo za Wagnerjeve plačance. Kot je znano, imajo pripadniki Wagnerja zelo pomembno vlogo v že več mesecev trajajočih ruskih naskokih na mesto Bahmut v regiji Doneck.

Nekdanji britanski častnik Richard Kemp je sredi marca letos v svoji kolumni v britanskem mediju The Telegraph napisal, da se je svojevrstna ruska državljanska vojna začela, in to na ukrajinskih tleh, in sicer med obleganjem Bahmuta. Pri tem je mislil na spore med Wagnerjem in ruskim obrambnim ministrstvom (tega vodi Sergej Šojgu, ki ga je Prigožin enkrat celo obtožil veleizdaje).

Poleg tega naj bi Prigožin, ta ima pod svojim poveljstvom okoli 50 tisoč mož, s spopadi za Bahmut želel okrepiti svoj vpliv v Kremlju. Ugibalo se je, ali želi Prigožin celo vsiliti svojo voljo ruskemu obrambnemu ministrstvu in prevzeti poveljstvo nad vsemi ruskimi oboroženimi silami. Putin naj bi takrat začel v Prigožinu videti grožnjo.

Vojni hujskač Vladlen Tatarski:

Oh-oh, #Russian propagandist Vladlen Tatarsky who promised to defeat, kill, and loot everyone “the way we like it” has been murdered in an explosion.

Ouch.

Karma is a b#tch, right? #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/lc2gEBIvtU