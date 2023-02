Napovedi Prigožina: Bahmut bomo obkolili marca ali aprila #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.00 Rusija: ZDA morajo dokazati, da niso uničile Severnega toka

6.45 V ruskih napadih na Lvov je bila prizadeta kritična infrastruktura

6.42 Prigožin: Bahmut bomo obkolili marca ali aprila

ZDA bi morale dokazati, da ne stojijo za uničenjem plinovoda Severni tok, ki je povezoval Rusijo z Zahodno Evropo, je sporočilo rusko veleposlaništvo v ZDA. V Moskvi menijo, da je uničenje plinovodov Severni tok 1 in Severni tok 2 "dejanje mednarodnega terorizma" in ne bodo dovolili, da bi ga pometli pod preprogo, je v izjavi zapisalo veleposlaništvo.

Veleposlaništvo se je sklicevalo na objavo v spletnem dnevniku novinarja Seymourja Hersha, ki je navedel neidentificirani vir, ki pravi, da so potapljači ameriške mornarice uničili cevovode z eksplozivom po ukazu predsednika Joeja Bidna. Bela hiša je obtožbe zavrnila kot "popolnoma lažne".

V ruskih napadih na regijo Lvov na zahodu Ukrajine je bila poškodovana kritična infrastruktura, je za Telegram poročal vodja regionalne državne uprave Lvov Maksim Kozicki in dodal, da žrtev ni bilo.

"V regiji Lvov je bil zadet objekt kritične infrastrukture. Žrtev ni. Ogenj so pogasili. Ne ignorirajte siren," je dejal. Sirene za zračni napad so se sicer zjutraj oglasile v mestih po vsej Ukrajini.

