Švica zasebnega ruskega premoženja ne more zaseči

"Preučujemo tudi uvedbo strožjih kazni za kršitve sankcij," so sporočili iz Berna.

Švicarska vlada je danes sporočila, da bi bil zaseg v Švici zamrznjenega zasebnega ruskega premoženja za pomoč pri obnovi Ukrajine v nasprotju s švicarsko zakonodajo. To je sporočila, medtem ko Evropska unija v okviru sankcij proti Moskvi preučuje možnost uporabe zamrznjenega ruskega premoženja za obnovo Ukrajine.

Tradicionalno nevtralna Švica se je po ruskem napadu na Ukrajino 24. februarja lani odločila, da se bo pridružila sankcijam Evropske unije proti Rusiji. V skladu s tem je zamrznila za okoli osem milijard evrov ruskega premoženja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po mednarodnih predlogih za zaseg tega premoženja in uporabo sredstev za pomoč pri obnovi Ukrajine je švicarska vlada za stališče o zakonitosti tega početja zaprosila delovno skupino ministrstva za pravosodje.

Razlastitev po zakonu ni dopustna

Ta je ugotovila, da "razlastitev in zaseg zasebnega premoženja zakonitega izvora brez odškodnine po švicarski zakonodaji nista dopustna" in da zaseg zamrznjenega zasebnega premoženja ne bi bil v skladu s švicarsko ustavo in pravnim redom ter bi pomenil kršitev mednarodnih zavez Švice, je danes sporočila švicarska vlada.

Dodala je, da se je seznanila s temi ugotovitvami in da bo še naprej podpirala Ukrajino, neodvisno od razprav o zamrznjenem premoženju.

V razpravi je možnost zaplembe bančnih rezerv

Švica sodeluje tudi v drugih mednarodnih razpravah, med drugim o možnosti zaplembe bančnih rezerv ruske centralne banke in drugega ruskega državnega premoženja. Preučujejo pa tudi uvedbo strožjih kazni za kršitve sankcij, so sporočili iz Berna.

V okviru sankcij proti Moskvi je medtem švedsko predsedstvo EU v torek napovedalo ustanovitev delovne skupine, ki bo preučevala možnosti uporabe zamrznjenega ruskega premoženja za obnovo Ukrajine. Dokončno odločitev o pristojnostih skupine naj bi sprejeli danes.