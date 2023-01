Nepripravljenost belgijske vlade, da bi prepovedala uvoz ruskih diamantov, je razjezila Ukrajino in njene podpornike v EU. Čeprav prepoved uvoza diamantov ne bi povzročila enake škode gospodarstvu ruskega predsednika Vladimirja Putina kot na primer prepoved vseh fosilnih goriv, ​​je stalni dotok ruskih diamantov postal znak tega, da nekatere zahodne države svoje nacionalne interese postavljajo pred interese Ukrajine, piše ameriški medij Politico.

Belgija je sita tega, da je grešni kozel

Novi načrti za nov krog sankcij proti Putinu so zdaj znova sprožili razpravo o moralnosti evropskega trgovanja z diamanti iz Rusije. Belgija je sita tega, da je grešni kozel, piše Politico. Po besedah ​​belgijskega premierja Alexandra De Crooja je treba Putinu onemogočiti prodajo diamantov vsem zahodnim trgom. "Ruski diamanti so krvavi diamanti," je De Croo dejal za Politico.

Prihodki Rusije od diamantov se lahko ustavijo le, če dostop ruskih diamantov do zahodnih trgov ne bo več mogoč. Pri oblikovanju te trdne fronte Belgija sodeluje s svojimi partnerji, zagotavlja belgijski premier.

Sledljivost diamantov na svetovni ravni?

Deloma tudi zaradi sankcij ZDA je bila ruska trgovina z diamanti v Antwerpnu že močno prizadeta. Toda ti surovi ruski diamanti so preusmerjeni na druge trge diamantov in pogosto - brušeni in polirani - najdejo pot nazaj na Zahod. Zato Belgija sodeluje s partnerji pri uvedbi "vodotesnega" sistema sledljivosti diamantov, je za Politico dejal neimenovani belgijski uradnik. Če bo delovalo, bi to Moskvo lahko bolj prizadelo, kot če bi Washington ali Bruselj ukrepala na lastno pest.

Ruski diamanti predstavljajo okoli 30 odstotkov svetovnega trga z diamanti. Na fotografiji: izložba z ruskimi diamanti v Antwerpnu. Foto: Guliverimage

"Evropa in Severna Amerika skupaj predstavljata 70 odstotkov svetovnega trga naravnih diamantov. Na podlagi te tržne moči lahko zagotovimo potrebno preglednost na svetovni ravni in strukturno prepovemo krvave diamante na svetovnem trgu," poudarja omenjeni uradnik.

"Diamantna" nesoglasja v belgijski vladi

Belgijska ofenziva se je zgodila ravno v trenutku, ko se je stališče države do sankcioniranja ruskih diamantov znašlo pod ponovnim napadom – ne samo iz drugih držav EU in belgijskih opozicijskih strank, ampak tudi v De Croojevi lastni vladi, piše Politico.

EU namreč pripravlja nov krog sankcij proti Rusiji pred prvo obletnico Putinove invazije na Ukrajino 24. februarja. Države, kot sta Poljska in Litva, ponovno pozivajo EU, naj v sankcije vključi diamante. Poleg tega so različna mnenja tudi v De Croojevi koaliciji sedmih ideološko različnih strank.

Za prepoved trgovanja z diamanti zlasti socialisti

Zeleni in socialisti od belgijska premierja zahtevajo, naj dejavno lobira za uvrstitev diamantov v naslednji krogu sankcij EU. Predvsem Vooruit, nizozemsko govoreča socialistična stranka, se zavzema za sankcije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že marca lani v videonagovoru belgijskim poslancem pozval Belgijo, naj ustavi uvoz diamantov iz Rusije. Na fotografiji: belgijski premier Alexander De Croo in Zelenski v Kijevu novembra lani. Foto: Guliverimage

Toda pobuda socialistov verjetno ne bo prinesla prepovedi uvoza ali celo uvoznih kvot, so povedali štirje predstavniki drugih belgijskih političnih strank. De Croo se je zdaj odločil za mednarodno rešitev. Nihče tudi ne pričakuje, da bodo socialisti zaradi vprašanja diamantov zamajali De Croojevo krhko belgijsko koalicijsko vlado.

Regionalna vlada Flandrije proti sankcijam za diamante

Tudi če bi se vseh sedem strank v belgijski vladi strinjalo, da bodo sankcionirale uvoz ruskih diamantih, bi obstajala še ena ključna ovira, opozarja Politico. V zapletenem belgijskem političnem sistemu imajo pomembno besedo tudi regionalne vlade. Vlada severne regije Flandrije tako neomajno nasprotuje prepovedi uvoza. To vlado vodijo flamski nacionalisti, katerih predsednik stranke Bart De Wever je tudi župan Antwerpna.