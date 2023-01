Srbija prvič o možnostih uvedbe sankcij proti Rusiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski zunanji minister Ivica Dačić je v sredo prvič namignil, da bi Beograd lahko spremenil smer in uvedel sankcije proti Rusiji, kar je ena od ključnih zahtev Bruslja za napredovanje pogajanj za članstvo v Evropski uniji. Poudaril je, da so Srbijo vedno vodile predvsem ocene, kaj je v njenem najboljšem interesu, piše bruseljski portal Euractiv.

"Obsojamo kršitev ozemeljske celovitosti Ukrajine in tako smo glasovali v mednarodnih organih. Ali bomo uvedli sankcije proti Rusiji, je druga stvar. Ne gre za vprašanje časa ali rokov, to je vprašanje, ki zadeva naše politične in gospodarske interese," je Ivica Dačić izjavil v intervjuju za Euractiv.

Poudaril je, da se Srbija od ruske priključitve Krima leta 2014 do zdaj ni pridružila sankcijam Zahoda, saj meni, da to ni v njenem interesu. "Če se nekaj spremeni v škodo Srbije, potem bomo svojo odločitev prilagodili temu, ker bomo v vsakem trenutku ocenjevali, kaj je najboljša odločitev za naše gospodarstvo, za naš ugled in za srbske državljane," je poudaril.

Članstvo v EU je srbski zunanji minister označil za prednostno nalogo Srbije, a je bil kritičen do Unije zaradi odlašanja s širitvijo. "Pogosto slišimo, da bi Balkan lahko ustvaril nove težave, če bi bil v EU, a je to bolj izgovor, ker je EU zaznala zmanjšanje apetita za širitev. To je vprašanje, ki evropskim politikom ne prinaša glasov, zato ga potiskajo ob rob," je menil.

Še en znak, da se retorika Srbije o njenem tradicionalnem zavezniku spreminja, so po pisanju portala besede srbske premierke Ane Brnabić, ki je na odprtju Euractiva Srbija v Beogradu govorila o "ruski agresiji na Ukrajino". Premierka, ki takšne formulacije doslej ni uporabljala, je obenem pohvalila EU kot največjega vlagatelja in donatorja v Srbiji.

Srbija je za članstvo v EU formalno zaprosila leta 2009. Kandidatka za članstvo je od leta 2012, a so pristopna pogajanja zastala, po začetku vojne v Ukrajini pa so se odnosi še ohladili. Srbija je namreč obsodila rusko agresijo na Ukrajino, a ne želi uvesti sankcij proti Rusiji. Bruselj je Beograd med drugim tudi v širitvenem poročilu pozval, naj uskladi svojo zunanjo politiko z EU, kar pomeni tudi pridružitev sankcijam Zahoda proti Rusiji.