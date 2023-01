Kosovski specialci streljali na Srba

Pripadniki posebne enote kosovske policije so danes dopoldne na severu Kosova streljali na vozilo, v katerem sta bila dva Srba in enega od njiju ranili. Srbski predsednik Aleksandar Vučić bo o razmerah, povezanih s Kosovom, danes nagovoril javnost, o njih pa je že seznanil vlado, poroča portal N1 Srbija.

Voznik avtomobila Dušan S. v streljanju na severu Kosova ni bil poškodovan, sopotnika Miljana Delevića pa so ranili v prsni koš, so sporočili iz srbskega vladnega urada za Kosovo.

Pripadniki posebne enote kosovske policije Rosu so "na srbsko vozilo in Srbe rafalno streljali samo zato, ker niso dopustili, da bi jih brez kakršnekoli podlage in razloga nadlegovala policija", so še zapisali v sporočilu.

Ranjenca odpeljali v bolnišnico

Delevića so odpeljali v bolnišnico v Kraljevu, avto pa je bil po navedbah urada popolnoma prerešetan.

Incident se je zgodil na nadzorni točki na Bistričkem mostu, ki je del magistralne ceste med Mitrovico in Raško na jugu Srbije. Nadzorno točko so kosovske oblasti po besedah vodje srbskega vladnega urada za Kosovo Petra Petkovića postavile nepravno in nezakonito, na njej pa "vsak dan nadlegujejo srbski narod".

Vučič o prizadevanjih za normalizacijo

Vučić je o "izzivih, razmerah in naporih, pred katerimi je Srbija, ko gre za Kosovo", po pisanju srbskega portala televizije N1 danes že seznanil vlado. Ob 20. uri bo nagovoril še državljane, so sporočili iz urada predsednika.

Srbski predsednik se je pretekli petek v Beogradu sestal s posebnim odposlancem Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom. Po srečanju z Lajčakom je sporočil, da si je pripravljen prizadevati za uveljavitev sporazuma, ki ga je za normalizacijo odnosov med stranema predlagala mednarodna delegacija.

Lajčak je pred Beogradom isti dan obiskal tudi Kosovo. V Prištini se je sestal s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem, po srečanju pa je sporočil, da je pričakoval več razumevanja za predloge mednarodne delegacije.

Lajčaka so na obeh srečanjih spremljali ameriški odposlanec za Zahodni Balkan Gabriel Escobar ter glavni zunanjepolitični svetovalci francoskega predsednika Emmanuela Macrona, nemškega kanclerja Olafa Scholza in italijanske premierke Giorgie Meloni Emmanuel Bonne, Jens Pletner in Francesco Talo.