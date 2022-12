Slovenska vojska se je na Kosovu izkazala z izjemno potezo #foto

Mati in hči sta pred selitvijo v leseno barako živeli v več kot 200 let stari hiši.

Mati in hči sta pred selitvijo v leseno barako živeli v več kot 200 let stari hiši. Foto: Aleksander Kolednik

Slovenska vojska je hudo bolni ostareli ženski in njeni hčeri iz občine Vučitrn na Kosovu podarila bivalni kontejner, ki bo močno izboljšal njune bivalne razmere. Odkar je pred 22 leti več kot 200 let stara hiša postala neprimerna za življenje, živita v leseni baraki, obdani s plastiko, ki sta jo postavili na dvorišču.

"Gospe še nista vseljeni, saj v objektu manjka nekaj opreme. Potrebujemo še okoli pet tisoč evrov. Dosedanja vrednost projekta je 20 tisoč evrov. Kontejner je izdelan na Kosovu, sodelovala so albanska podjetja, financirala ga je Slovenska vojska," je pojasnila majorka Mojca Žagar, poveljnica skupine za opazovanje in povezave na področju Vučitrna, kjer živi pretežno albansko prebivalstvo.

Lesena baraka, v kateri že več kot dve desetletji živita mati in hči. Foto: Aleksander Kolednik

Po njenih besedah sta mati in hči donacije veseli, a ju na drugi strani nekoliko skrbijo stroški, saj živita zgolj od materine nizke pokojnine. Mati poleg tega trpi za hudo obliko sladkorne bolezni, ki jo je dobila kmalu po tem, ko je pred leti v njeni bližini začel streljati nek vojak, kar jo je izredno pretreslo.

Donacijo so ženskama predali obrambni minister Marjan Šarec, načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš in slovenska veleposlanica na Kosovu Minca Benedejčič.

Slovenska vojska sredstva za projekt zbira na spodnji TRR:

Karitas vojaškega vikariata, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 1010 0005 2897 587

Namen: Podpora CIMIC projekta KOSOVO

Šarec obiskal vojake na misiji

Minister za obrambo Marjan Šarec je sicer v dneh pred Božičem obiskal pripadnike slovenskega kontingenta na Natovi misiji Kfor na Kosovu, kjer se je srečal tudi s poveljnikom Kforja, generalmajorjem Angelom Michelom Ristuccio.

"Kfor je ključnega pomena"

"Ugotovitev vseh je, da je Kfor še kako nujno imeti tukaj, saj bi brez njega lahko bil položaj zelo težek. Danes je bolj zapleten kot pred leti, ko sem bil tukaj kot premier. Kfor je ključnega pomena, da zagotavlja mir in stabilnost. Tako bo tudi v prihodnje. Pogovori so tekli tudi o slovenskem prispevku, ki je zelo cenjen. Na ministrstvu smo preučili, kako povečati naše sile na Kosovu. Te so bile pred časom zmanjšane, kar ni najboljše, če želi Slovenija res izražati svoj interes tukaj," je po pogovoru s poveljnikom Kforja povedal Šarec.

Obrambni minister Marjan Šarec je pred prazniki obiskal vojake na Kosovu. Foto: Mors

Glavaš: Danes to postaja zelo zahtevna misija

Razmere na Kosovu so sicer v zadnjih tednih precej napete. "Nestabilno je predvsem na severu, če pa pogledamo druge regije, menim, da je stanje stabilno, a krhko," je opozoril načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš in poudaril: "Naša stvar je, da pripadnikom Slovenske vojske, ki so danes tukaj, pomagamo, da položaj ne eskalira, kar mislim, da dobro opravljamo, in da so pripadniki, ki jih pošiljamo na Kosovo, če primerjamo z zadnjimi leti, bolje pripravljeni in da se zavedajo, kam gredo. Danes to postaja zelo zahtevna misija, čeprav smo včasih rekli, da ni bila. Še posebej, če deluješ v bližini konfliktov, ki se dogajajo na Kosovu. To pomeni, da moraš priprave in usposabljanja v domovini načrtovati drugače, kot si jih pred leti."

"Ocenjujem, da pripadniki Slovenske vojske svoje delo opravljamo strokovno, profesionalno in na visoki ravni," pravi načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš. Foto: Aleksander Kolednik

Slovenski vojaki tudi v BiH

Slovenija ima poleg Kosova svoje vojake tudi v Bosni in Hercegovini, kjer delujejo v okviru misije Evropske unije. Nastanjeni so v tako imenovani LOT Hiši v Banja Luki, katere namen je povezava Euforjevih sil z lokalnim prebivalstvom in oblastmi. Na območju Bosne in Hercegovine deluje 19 LOT Hiš, ki jih vodijo različne države.

Slovenski vojaki pred LOT Hišo v družbi prevajalk

Skupno je trenutno na misiji v Bosni in Hercegovini devet slovenskih vojakov, kar desetkrat manj kot na Kosovu, kjer jih je 91.