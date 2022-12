Šarec na nemirnem Kosovu: Ni skrivnost, da ima Rusija tukaj svoje interese

"Ni skrivnost, da ima Rusija interese na zahodnem Balkanu. Vsak vakuum, ki nastane, kjer ni Evrope in Nata, lahko Rusija izkoristi. Njihova dejavnost je na zahodnem Balkanu in ne nazadnje v državah bližje nam zelo razvita. To je zagotovo njihov interes, zato je pomembno, da smo mi in Evropska unija prisotni," je med obiskom pri slovenskih vojakih na misiji na Kosovu dejal obrambni minister Marjan Šarec in poudaril, da namerava Slovenija povečati število vojakov na Kosovu, kjer so razmere v zadnjih tednih zelo napete.

Minister za obrambo Marjan Šarec je obiskal pripadnike slovenskega kontingenta na Natovi misiji Kfor na Kosovu, kjer se je srečal tudi s poveljnikom Kforja, generalmajorjem Angelom Michelom Ristucciom.

"Kfor je ključnega pomena"

"Ugotovitev vseh je, da je Kfor še kako nujno imeti tukaj, saj bi brez njega lahko bila situacija zelo težka. Danes je situacija bolj zapletena kot pred leti, ko sem bil tukaj kot premier. Kfor je tukaj ključnega pomena, da zagotavlja mir in stabilnost. Tako bo tudi v prihodnje. Pogovori so tekli tudi o slovenskem prispevku, ki je zelo cenjen. Na ministrstvu smo preučili, kako povečati naše sile na Kosovu. Te so bile pred časom zmanjšane, kar ni najboljše, če želi Slovenija res izražati svoj interes tukaj," je po pogovoru s poveljnikom Kforja povedal Šarec.

O konkretnih številkah, kdaj in koliko dodatnih vojakov bo Slovenija poslala na Kosovo, je, kot je dejal, težko govoriti, saj ima Slovenija na različnih misijah pet odstotkov svoje vojske. "Glede na to, da imamo tudi svoje izzive, ni lahko organizirati vsega skupaj, ampak cilj je, da zagotovimo večjo prisotnost," je izpostavil in dodal: "Sedanja vlada je, enako kot predprejšnja, izrazila, da je zahodni Balkan naše strateško območje, kjer želimo biti prisotni."

Kot je še dejal, je naša prednost v konfliktu med Srbijo in Kosovom razumevanje obeh narodov in poznavanje situacije. Slovenski vojaki tako lahko po njegovih besedah naredijo veliko, zlasti na področju civilno-vojaškega sodelovanja.

"Vsak vakuum, ki nastane, lahko Rusija izkoristi"

"Ni skrivnost, da ima Rusija interese na zahodnem Balkanu. Vsak vakuum, ki nastane, kjer ni Evrope in Nata, lahko Rusija izkoristi. Njihova dejavnost je na zahodnem Balkanu in ne nazadnje v državah bližje nam zelo razvita. To je zagotovo njihov interes, zato je pomembno, da smo mi in Evropska unija prisotni," pa je ocenil vlogo Rusije v konfliktu med Srbijo in Kosovom.

Zahteva po preregistraciji vozil povod za napetosti

Na severu Kosova se napetosti zaostrujejo, odkar so srbski predstavniki zaradi zahteve Prištine po preregistraciji vozil s srbskimi tablicami v začetku novembra izstopili iz kosovskih institucij. Razmere so se dodatno zaostrile po 10. decembru, ko so kosovski Srbi postavili barikade na več cestah zaradi aretacije bivšega srbskega policista Dejana Pantića, ki ga kosovske oblasti sumijo napada na policijo in volilno komisijo. Pantićev odvetnik je v torek dejal, da po enajstih dneh od aretacije še vedno ne ve, kje je njegov klient.

Priština je s sklicevanjem na vse slabše varnostne razmere in nezadostno varovanje zaradi odhoda srbskih policistov iz vrst kosovske policije na sever države napotila okoli 300 svojih policistov, Beograd pa je na Kfor naslovil zahtevo za napotitev svoje vojske na sever Kosova.

Poveljnik mirovnih sil pod vodstvom zveze Nato na Kosovu (Kfor), generalmajor Angelo Michele Ristuccia, je po poročanju STA v petek zatrdil, da ima dovolj vojakov in zmogljivosti za zagotavljanje varnosti na Kosovu. V sporočilu za javnost ni neposredno omenil zahteve Srbije, je pa izpostavil, da od vseh vpletenih v konflikt na Kosovu pričakujejo, da se bodo usklajevali s silami Kfor in se bodo vzdržali provokativne uporabe sile, da bi zagotovili varnost vseh skupnosti na območju.

Trenutno je na severu Kosova še vedno blokiranih okoli deset pomembnih cest, za danes pa so napovedani novi prosrbski protesti. Z odhodi iz kosovskih institucij so ob tem zagrozili tudi srbski predstavniki v drugih delih države.